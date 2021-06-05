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Тигран Кеосаян расскажет, какие фильмы нужны России
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Общество
Белоусов заявил, что в России не ожидается третьей волны коронавируса
17:18
Технологии
Проектировщик синхротрона «Скиф» объяснил ценность проекта для мировой науки
17:17
Новороссия
ЛНР итоги 31 мая — 4 июня: обращение луганчанки к ООН, Генпрокуратура о Протасевиче
17:17
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:16
Шоу-бизнес
Тарантино рассказал, чем роман «Однажды в... Голливуде» будет отличаться от фильма
17:14
Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
17:12
Нагорный Карабах
Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты
17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
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Лихач на BMW Х6 сбил насмерть ребенка на велосипеде в Новосибирске

Происшествия
Лихач на BMW Х6 сбил насмерть ребенка на велосипеде в Новосибирске
 /  Пресс-служба ГИБДД по городу Новосибирску

Новосибирск, 5 июня. Водитель BMW Х6 проехал на запрещенный сигнал светофора и сбил 12-летнего подростка в Октябрьском районе.

Трагический инцидент произошел в 17:35 по местному времени на пересечении улиц Никитина и Кирова. Мальчик получил несовместимые с жизнью травмы и погиб до приезда медиков. В момент столкновения ребенок переезжал проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде.

«Предварительно установлено, что водитель двигался на запрещающий сигнал светофора. По результатам собранных материалов будет принято решение о возбуждении уголовного дела», — сообщили ФАН в Госавтоинспекции города.

В настоящее время на месте работают инспекторы ГИБДД, полиция, сотрудники ПДН и следователи. По предварительной информации, за рулем автомобиля находился водитель 1979 года рождения.

Ранее на пешеходном переходе в Центральном районе города под колеса неизвестного автомобиля попал шестнадцатилетний подросток. В момент дорожно-транспортного происшествия юноша переходил проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Он получил травмы головы и бедра. Водитель скрылся.

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Все новости / Происшествия / Лихач на BMW Х6 сбил насмерть ребенка на велосипеде в Новосибирске
дтп новосибирск подросток велосипед
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