Лихач на BMW Х6 сбил насмерть ребенка на велосипеде в Новосибирске

Новосибирск, 5 июня. Водитель BMW Х6 проехал на запрещенный сигнал светофора и сбил 12-летнего подростка в Октябрьском районе.

Трагический инцидент произошел в 17:35 по местному времени на пересечении улиц Никитина и Кирова. Мальчик получил несовместимые с жизнью травмы и погиб до приезда медиков. В момент столкновения ребенок переезжал проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде.

«Предварительно установлено, что водитель двигался на запрещающий сигнал светофора. По результатам собранных материалов будет принято решение о возбуждении уголовного дела», — сообщили ФАН в Госавтоинспекции города.

В настоящее время на месте работают инспекторы ГИБДД, полиция, сотрудники ПДН и следователи. По предварительной информации, за рулем автомобиля находился водитель 1979 года рождения.

Ранее на пешеходном переходе в Центральном районе города под колеса неизвестного автомобиля попал шестнадцатилетний подросток. В момент дорожно-транспортного происшествия юноша переходил проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Он получил травмы головы и бедра. Водитель скрылся.