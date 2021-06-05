Новосибирский зоопарк попрощается с двумя белыми медведями

Новосибирск, 5 июня. Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило расстается с знаменитыми белыми медвежатами Шайной и Норди.

Как стало известно ФАН, в ближайшее время их увезут в другие зоопарки мира по программе сохранения редких и исчезающих видов в обмен на других животных. Подробности переезда в муниципальном учреждении пока не раскрывают. Известно, что хищников разлучат и передадут разным зоопаркам.

Близнецы родились в Новосибирске в декабре 2018 года у звезд публики, белых медведей Кая и Герды. Недавно пару вновь посадили в один вольер после долгой разлуки, их разъединяли из-за рождения медвежат. Пушистые возлюбленные не виделись целых два года.