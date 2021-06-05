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новостей
09:42
Армия
Атомная подводная лодка «Нерпа» возвращается из Индии в Россию
09:42
Политика
В Associated Press прокомментировали встречу Путина с лидерами мировых СМИ
09:42
Спорт
Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение ЧМ по футболу
09:40
Происшествия
В МЧС сообщили подробности взрыва в квартире на востоке Петербурга
09:39
Армия
Леонков одной фразой высмеял британцев за покупку дефектных танков за 5 млрд долларов
09:36
Политика
Путин одной фразой опроверг заявления о политическом использовании вакцины
09:36
Шоу-бизнес
Ивлеева рухнула на ковровой дорожке премии Муз-ТВ
09:34
Политика
Бизнесмен Дерипаска рассказал, сколько Путин будет править Россией
09:33
Общество
В Ростовской области сокращают коечный фонд COVID-госпиталей
09:31
Происшествия
ФАН узнал о состоянии петербуржца, пострадавшего при взрыве на Энтузиастов
09:31
Общество
Новосибирский зоопарк попрощается с двумя белыми медведями
09:29
Происшествия
Семь человек пропали и один погиб при взрыве на угольной шахте в Китае
09:27
Экономика
Бензин в России в среднем подорожал на 6 копеек за неделю
09:22
Экономика
Дерипаска призвал к увеличению рынка облигаций в России
09:20
Происшествия
Дом на Энтузиастов в Петербурге может обрушиться после взрыва
09:17
Происшествия
Пермяк во время ссоры до смерти забил свою мать
09:00
Общество
Когда искусственное лучше: Вассерман о преимуществах социализма перед капитализмом
08:59
Происшествия
Бросившую новорожденного ребенка в подъезде пермячку будут судить
08:55
Происшествия
Неизвестный сбил на «зебре» 16-летнего подростка и скрылся в Новосибирске
08:55
Происшествия
Паводок нанес подтопленным домам ущерб в 7,5 млн рублей в Забайкалье
Все новости

Новосибирский зоопарк попрощается с двумя белыми медведями

Общество
Новосибирский зоопарк попрощается с двумя белыми медведями
Prt Scr YouTube/Нина Курбаткина  / 

Новосибирск, 5 июня. Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило расстается с знаменитыми белыми медвежатами Шайной и Норди.

Как стало известно ФАН, в ближайшее время их увезут в другие зоопарки мира по программе сохранения редких и исчезающих видов в обмен на других животных. Подробности переезда в муниципальном учреждении пока не раскрывают. Известно, что хищников разлучат и передадут разным зоопаркам.

Близнецы родились в Новосибирске в декабре 2018 года у звезд публики, белых медведей Кая и Герды. Недавно пару вновь посадили в один вольер после долгой разлуки, их разъединяли из-за рождения медвежат. Пушистые возлюбленные не виделись целых два года.

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новосибирск зоопарк белый медведи
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