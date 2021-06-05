Неизвестный сбил на «зебре» 16-летнего подростка и скрылся в Новосибирске

Новосибирск, 5 июня. Шестнадцатилетний подросток попал под колеса неизвестного автомобилиста в Центральном районе города, водитель скрылся.

Как сообщили ФАН в ГИБДД по городу Новосибирску, столкновение легкового автомобиля с несовершеннолетним пешеходом произошло в 9:40 по местному времени на перекрестке улиц Ольги Жилиной и Крылова. В момент дорожно-транспортного происшествия юноша переходил проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

«В результате дорожной аварии пострадал юноша 2004 года рождения, его госпитализировали с предварительным диагнозом «ушиб левого бедра и ушиб головы». Обстоятельства происшествия уточняются. Скрывшемуся с места ДТП водителю грозит административный арест до 15 суток», — прокомментировали ФАН в Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности водителя.

Ранее 50-летний водитель ВАЗ-2106 погиб в лобовом столкновении с Toyota RAV4 в Советском районе города. Смертельная авария произошла поздним вечером накануне возле дамбы ГЭС.