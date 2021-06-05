Двух котов в закрытых ящиках выбросили из окна девятиэтажки в Новосибирске

Новосибирск, 5 июня. Жительница девятиэтажного дома в центре города выбросила из своего окна ящики с котами, животные погибли.

Как рассказали очевидцы происшествия, пластиковые коробки с двумя котами рухнули на асфальт с верхнего этажа дома 2/1 на улице Серебренниковской. Животных пытались спасти неравнодушные прохожие, но их травмы оказались фатальными. Один погиб по пути в ветеринарную клинику, второй умер на медицинском столе.

«Котов мы сразу забрали и отнесли в ветеринарку, одного уже в полумертвом состоянии, и он скончался по дороге. Второго тоже спасти не удалось. В клинике на рентгене выявили переломы двух лап и несовместимый с жизнью отек легких», — рассказали очевидцы.

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