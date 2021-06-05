Водитель ВАЗ-2106 погиб в лобовом столкновении с Toyota RAV4 в Новосибирске

Новосибирск, 4 июня. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на территории Советского района.

Как сообщили ФАН в Госавтоинспекции города, два легковых автомобиля столкнулись возле дамбы ГЭС накануне вечером, в 22:20 по местному времени.

«Водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Toyota RAV4, следовал по дамбе ГЭС, со стороны улицы Русская в сторону улицы Софийская, и в пути следования совершил столкновение с ВАЗ-2106 под управлением водителя 1971 года рождения, который двигался во встречном направлении», — рассказали ФАН в ГИБДД.

От полученных травм на месте происшествия погиб 50-летний водитель отечественного автомобиля. Полные обстоятельства случившегося устанавливаются.

/ Пресс-служба ГИБДД УМВД России по Новосибирску

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