Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 18:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:31
СНБО Украины: более 30 «воров в законе» покинули страну из-за санкций
18:31
Общество
Граждан Японии будут прививать от коронавируса в Хабаровском крае
18:30
Общество
Кировская область проведет фестиваль «ФормАрт»
18:29
Политика
Новые инвестпроекты «Мегалайна» изменят внешний облик Петербурга
18:28
Спорт
Сизиковой может грозить до десяти лет заключения за спортивную коррупцию
18:27
Общество
Зампред ЗакСа Петербурга Дроздов оценил перспективы "Горской" для туризма
18:25
Армия
В Норвегии рассказали, какой сигнал немецкая разведка послала России в море
18:21
Наука
Находка ученых из Испании позволила раскрыть тайну одомашнивания коров
18:20
Общество
В Москве могут ввести программу поощрения для привитых горожан
18:19
Экономика
Путин считает, что металлургам не стоит обижаться на заявления Белоусова
18:16
Политика
Генсек НАТО заявил о необходимости выстроить лучшие отношения с Москвой
18:15
Общество
Спящую многодетную семью спасла бригада скорой на пожаре под Новосибирском
18:14
Общество
Магнетическая актриса: яркие кинообразы Анджелины Джоли
18:10
Политика
Захарова назвала долгожданной новостью завершение строительства первой нитки «СП-2»
18:09
Общество
Вильфанд назвал дату открытия купального сезона в Подмосковье
18:08
Общество
Депутат Госдумы нашел связь между праздниками и безработицей в России
18:02
Общество
Доцент ИТМО объяснила, почему Петербургу необходим новый проект «Горская»
18:01
Происшествия
Автовладельцы из Оренбурга отсудили у мэрии 90 млн за разбитые дороги
18:00
США
Курс валюты Перу упал накануне выборов
18:00
Подкасты
«ФАН повсюду»: что происходит в Нагорном Карабахе
Все новости
04 июня 18:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:31
СНБО Украины: более 30 «воров в законе» покинули страну из-за санкций
18:31
Общество
Граждан Японии будут прививать от коронавируса в Хабаровском крае
18:30
Общество
Кировская область проведет фестиваль «ФормАрт»
18:29
Политика
Новые инвестпроекты «Мегалайна» изменят внешний облик Петербурга
18:28
Спорт
Сизиковой может грозить до десяти лет заключения за спортивную коррупцию
18:27
Общество
Зампред ЗакСа Петербурга Дроздов оценил перспективы "Горской" для туризма
18:25
Армия
В Норвегии рассказали, какой сигнал немецкая разведка послала России в море
18:21
Наука
Находка ученых из Испании позволила раскрыть тайну одомашнивания коров
18:20
Общество
В Москве могут ввести программу поощрения для привитых горожан
18:19
Экономика
Путин считает, что металлургам не стоит обижаться на заявления Белоусова
18:16
Политика
Генсек НАТО заявил о необходимости выстроить лучшие отношения с Москвой
18:15
Общество
Спящую многодетную семью спасла бригада скорой на пожаре под Новосибирском
18:14
Общество
Магнетическая актриса: яркие кинообразы Анджелины Джоли
18:10
Политика
Захарова назвала долгожданной новостью завершение строительства первой нитки «СП-2»
18:09
Общество
Вильфанд назвал дату открытия купального сезона в Подмосковье
18:08
Общество
Депутат Госдумы нашел связь между праздниками и безработицей в России
18:02
Общество
Доцент ИТМО объяснила, почему Петербургу необходим новый проект «Горская»
18:01
Происшествия
Автовладельцы из Оренбурга отсудили у мэрии 90 млн за разбитые дороги
18:00
США
Курс валюты Перу упал накануне выборов
18:00
Подкасты
«ФАН повсюду»: что происходит в Нагорном Карабахе
Все новости

Спящую многодетную семью спасла бригада скорой на пожаре под Новосибирском

Общество
Спящую многодетную семью спасла бригада скорой на пожаре под Новосибирском
Федеральное агентство новостей  /  Из личного архива Светланы Борисовой и Дмитрия Радченко pixabay.com / Alina Kuptsova

Новосибирск, 4 июня. Многодетная семья с тремя детьми чуть не погибла на пожаре в частном доме в Новосибирской области.

Все происходило ночью 29 мая в рабочем поселке Мошково. За считанные минуты до трагедии на месте происшествия случайно оказалась бригада скорой медицинской помощи. Фельдшер Светлана Борисова с водителем Дмитрием Радченко возвращались с автозаправки после доставки донорской крови в районную больницу. В это время и вспыхнул частный дом на улице Народной. Плотный дым с проблесками красного пламени валил с крыши деревянного здания.

«Туда ехали, было все нормально. На обратном пути увидели дым. Подъехали, поняли, что пожар. Я позвонила в пожарную часть, Дима остановил автомобиль и начал сигналить. Потом подбежал к дому, ворота были закрыты, и он начал по ним греметь, чтобы услышали. Так ему удалось разбудить женщину, которая сразу же открыла окно», — рассказывает ФАН Светлана Борисова.

Все происходило очень быстро, в одно мгновение. Детей выносили в окно буквально из постели. Родители подавали, водитель с фельдшером уносили к машине. Пожарные приехали, когда медики эвакуировали всех пятерых человек.

«Слава господу богу, что он меня  в нужное время к этому месту направил, я за них рад. Желаю этой семье всего самого лучшего», — прокомментировал случившееся ФАН Дмитрий Радченко.

Оба медика работают в службе скорой помощи больше десяти лет, и оба считают, что в эту ночь не сделали ничего особенного, спасать людей им приходится ежедневно. Но благодаря их профессиональному чутью и выдержке никто из незнакомой им многодетной семьи не пострадал, а их дом остался почти целым, огонь повредил лишь веранду и часть кровли.

Ранее грудная девочка и два ее маленьких брата чуть не погибли в закрытой на ключ горящей квартире в Искитиме. Их мать ушла в магазин, а детей закрыла одних. Старшие братья играли со спичками и подожгли кухонные шторы. Пожар заметил случайный прохожий и вызвал службу спасения.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Спящую многодетную семью спасла бригада скорой на пожаре под Новосибирском
пожар медики просто герой
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 57165 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 54096 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 53446 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 43367 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 38851 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru