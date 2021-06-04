Спящую многодетную семью спасла бригада скорой на пожаре под Новосибирском

Новосибирск, 4 июня. Многодетная семья с тремя детьми чуть не погибла на пожаре в частном доме в Новосибирской области.

Все происходило ночью 29 мая в рабочем поселке Мошково. За считанные минуты до трагедии на месте происшествия случайно оказалась бригада скорой медицинской помощи. Фельдшер Светлана Борисова с водителем Дмитрием Радченко возвращались с автозаправки после доставки донорской крови в районную больницу. В это время и вспыхнул частный дом на улице Народной. Плотный дым с проблесками красного пламени валил с крыши деревянного здания.

«Туда ехали, было все нормально. На обратном пути увидели дым. Подъехали, поняли, что пожар. Я позвонила в пожарную часть, Дима остановил автомобиль и начал сигналить. Потом подбежал к дому, ворота были закрыты, и он начал по ним греметь, чтобы услышали. Так ему удалось разбудить женщину, которая сразу же открыла окно», — рассказывает ФАН Светлана Борисова.

Все происходило очень быстро, в одно мгновение. Детей выносили в окно буквально из постели. Родители подавали, водитель с фельдшером уносили к машине. Пожарные приехали, когда медики эвакуировали всех пятерых человек.

«Слава господу богу, что он меня в нужное время к этому месту направил, я за них рад. Желаю этой семье всего самого лучшего», — прокомментировал случившееся ФАН Дмитрий Радченко.

Оба медика работают в службе скорой помощи больше десяти лет, и оба считают, что в эту ночь не сделали ничего особенного, спасать людей им приходится ежедневно. Но благодаря их профессиональному чутью и выдержке никто из незнакомой им многодетной семьи не пострадал, а их дом остался почти целым, огонь повредил лишь веранду и часть кровли.

Ранее грудная девочка и два ее маленьких брата чуть не погибли в закрытой на ключ горящей квартире в Искитиме. Их мать ушла в магазин, а детей закрыла одних. Старшие братья играли со спичками и подожгли кухонные шторы. Пожар заметил случайный прохожий и вызвал службу спасения.