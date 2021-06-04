Ректора и механика НГТУ наказали за падение ребенка в канализационный колодец

Новосибирск, 4 июня. Ректор Новосибирского государственного технического университета Анатолий Батаев получил представление прокуратуры после падения ребенка в колодец на территории вуза.

Как стало известно ФАН, прокуратура нашла нарушения законодательства в области обеспечения безопасности на территории образовательной организации, а также правил эксплуатации элементов коммуникаций. Административное дело возбуждено в отношении главного механика вуза, ему грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей.

«В настоящее время допущенные НГТУ нарушения устранены, колодец приведен в нормативное состояние», — сообщили в прокуратуре региона.

Ребенок в возрасте 1 года 9 месяцев упал в канализационный колодец на территории вуза днем второго июня. Во время прогулки с мамой он наступил на крышку подземной коммуникации и рухнул вниз. Из трубы его достали очевидцы, и сразу после происшествия вместе с мамой увезли в больницу. Сейчас малыш чувствует себя удовлетворительно.

Установлено, что несчастный случай произошел из-за того, что на люке колодца отсутствовало одно из фиксирующих креплений. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам халатности.