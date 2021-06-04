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новостей
15:26
Общество
Эфир: Слово против слова — надо ли запрещать россиянам владеть оружием
15:26
Политика
Путин поздравил с прошедшим днем рождения эмира Катара Тамима Аль Тани
15:25
Экономика
Глава ВТБ оценил слова Путина о продлении льготной ипотеки
15:25
Общество
Президент РФ сорвал аплодисменты на ПМЭФ после обращения к бизнес-сообществу
15:25
Общество
Вучич выразил благодарность РФ за производство «Спутника V» в Сербии
15:24
Происшествия
В лагере «Лесное озеро» приостановили научные эксперименты после трагического случая
15:24
ФАН-ТВ
Рогозин анонсировал космическую программу десятилетия. События дня
15:24
Общество
Реставратор Янтарной комнаты Виктор Кирпичев умер в Петербурге
15:23
Общество
Эмир Катар заявил, что горд прочностью отношений с Россией
15:23
Спорт
Владимир Путин пожелал успехов ЧМ-2022 в Катаре
15:22
Происшествия
В минздраве Коми подтвердили гибель местной жительницы в больнице
15:22
Общество
Мясников объяснил, о каких смертельных заболеваниях может сигнализировать хромота
15:22
Экономика
Греф: ЦБ РФ контролирует ситуацию с инфляцией
15:20
Общество
Путин призвал увеличить число заповедников и национальных парков в России
15:20
Происшествия
Суд арестовал челябинского замминистра строительства по делу о взятке
15:19
Общество
Коуч рассказала, как обрести гармонию с собой и баланс
15:18
Политика
Президент России поручил разработать план по снижению парниковых эмиссий
15:17
Общество
Экономист рассказал о будущих перспективах беспилотного аэротакси в Крыму
15:17
Происшествия
Женщина вышла от врача и умерла у больницы в Сыктывкаре
15:16
Происшествия
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Ректора и механика НГТУ наказали за падение ребенка в канализационный колодец

Происшествия
Ректора и механика НГТУ наказали за падение ребенка в канализационный колодец
Федеральное агентство новостей  /  Антон Белов

Новосибирск, 4 июня. Ректор Новосибирского государственного технического университета Анатолий Батаев получил представление прокуратуры после падения ребенка в колодец на территории вуза.

Как стало известно ФАН, прокуратура нашла нарушения законодательства в области обеспечения безопасности на территории образовательной организации, а также правил эксплуатации элементов коммуникаций. Административное дело возбуждено в отношении главного механика вуза, ему грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей.

«В настоящее время допущенные НГТУ нарушения устранены, колодец приведен в нормативное состояние», — сообщили в прокуратуре региона.

Ребенок в возрасте 1 года 9 месяцев упал в канализационный колодец на территории вуза днем второго июня. Во время прогулки с мамой он наступил на крышку подземной коммуникации и рухнул вниз. Из трубы его достали очевидцы, и сразу после происшествия вместе с мамой увезли в больницу. Сейчас малыш чувствует себя удовлетворительно.

Установлено, что несчастный случай произошел из-за того, что на люке колодца отсутствовало одно из фиксирующих креплений. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам халатности.

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Все новости / Происшествия / Ректора и механика НГТУ наказали за падение ребенка в канализационный колодец
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