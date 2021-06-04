Задержанного за мошенничество депутата Новосибирской области отпустили из-под стражи

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04 июня 10:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:54
Технологии
В России начнут разработку первой частной космической ракеты
10:53
Происшествия
Защита Пивоварова подаст в красноярский суд сразу четыре жалобы
10:53
Экономика
Решение Дании не остановило строительство конкурента «Северного потока — 2»
10:52
Происшествия
Адвокаты Пивоварова готовят расширенную жалобу на арест своего подзащитного
10:52
Общество
Спасенный ранее израненный лабрадор снова стал жертвой живодеров в Нижнем Новгороде
10:52
Общество
Европейский фармрегулятор не выявил критических замечаний к вакцине «Спутник V»
10:52
Происшествия
СК опрашивает дачников после обнаружения останков 27 детей под Смоленском
10:52
Экономика
Американский рынок пополнится новой модификацией Taos от Volkswagen
10:51
Общество
Власти Петербурга планируют построить не менее восьми станций метро до 2032 года
10:48
Происшествия
Потасовка между водителями в Петербурге закончилась стрельбой
10:48
Политика
В Кремле назвали обреченными на провал попытки диктата в диалоге России и США
10:47
Общество
Глава РАН предложил способ повышения темпов вакцинации от COVID-19 в РФ
10:42
Происшествия
Молодой петербуржец отравился антидепрессантами и попал в больницу
10:42
Технологии
Ростех назвал сроки завершения испытаний огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»
10:41
Технологии
Ростех представил новый боеприпас для борьбы с высокоточным оружием
10:40
Происшествия
Душевнобольной петербуржец с топором повредил несколько авто на парковке ФСБ
10:36
Происшествия
Известная художница стала жертвой автоугонщиков в Петербурге
10:36
Происшествия
Школьница отравилась лекарствами и попала в больницу в Петербурге
10:34
Происшествия
Молодой дагестанец зарезал соседа, назвавшего его «закладчиком»
10:34
Экономика
Стоимость подержанных автомобилей выросла на российском рынке в мае
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Задержанного за мошенничество депутата Новосибирской области отпустили из-под стражи

Общество
Задержанного за мошенничество депутата Новосибирской области отпустили из-под стражи
Официальный сайт  /  Законодательное собрание Новосибирской области

Новосибирск, 4 июня. Депутата Законодательного собрания Новосибирской области Александра Морозова освободили из-под стражи в зале суда с условием ряда ограничений в передвижении и общении.

Как стало известно ФАН, обвиняемый в мошенничестве парламентарий освобожден из-под стражи в зале суда по ходатайству руководителя следственной группы следственного управления СК России по Новосибирской области. В отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Морозову запретили использовать любые средства связи, включая все стационарные, мобильные и радиоустройства, интернет, а также почту. Ему нельзя общаться с работниками ЗАО «Коченевская птицефабрика», СППК «Коченевский мясокомбинат», ООО «СК Опора», приближаться ближе 250 метров к зданиям этих компаний и посещать места массового скопления людей. Кроме этого под запретом любой контакт с другими участниками уголовного судопроизводства за исключением следователя и адвоката, осуществляющего его защиту.

Решение принято Центральным районным судом города, но пока в законную силу не вступило.

Уголовное дело расследует следственная группа по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

По предварительным данным, Александра Морозова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при получении сельскохозяйственных субсидий. Известно, что он возглавляет совет директоров  фигурируемой в постановлении суда ЗАО «Коченевская птицефабрика». В Законодательном собрании Морозов представляет интересы избирателей восьмого избирательного округа, является председателем комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, а также состоит во фракции «Единая Россия».

Ранее в Центральный районный суд города передано уголовное дело о хищениях бюджетных средств в особо крупном размере в НМИЦ имени академика Мешалкина Минздрава России, один обвиняемый заключил соглашение со следствием. В растрате 1,9 млрд рублей обвиняют бывшего заместителя директора клиники.

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Все новости / Общество / Задержанного за мошенничество депутата Новосибирской области отпустили из-под стражи
мошенничество депутат субсидия Законодательное Собрания Новосибирской области
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