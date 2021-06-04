Задержанного за мошенничество депутата Новосибирской области отпустили из-под стражи

Новосибирск, 4 июня. Депутата Законодательного собрания Новосибирской области Александра Морозова освободили из-под стражи в зале суда с условием ряда ограничений в передвижении и общении.

Как стало известно ФАН, обвиняемый в мошенничестве парламентарий освобожден из-под стражи в зале суда по ходатайству руководителя следственной группы следственного управления СК России по Новосибирской области. В отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Морозову запретили использовать любые средства связи, включая все стационарные, мобильные и радиоустройства, интернет, а также почту. Ему нельзя общаться с работниками ЗАО «Коченевская птицефабрика», СППК «Коченевский мясокомбинат», ООО «СК Опора», приближаться ближе 250 метров к зданиям этих компаний и посещать места массового скопления людей. Кроме этого под запретом любой контакт с другими участниками уголовного судопроизводства за исключением следователя и адвоката, осуществляющего его защиту.

Решение принято Центральным районным судом города, но пока в законную силу не вступило.

Уголовное дело расследует следственная группа по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

По предварительным данным, Александра Морозова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при получении сельскохозяйственных субсидий. Известно, что он возглавляет совет директоров фигурируемой в постановлении суда ЗАО «Коченевская птицефабрика». В Законодательном собрании Морозов представляет интересы избирателей восьмого избирательного округа, является председателем комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, а также состоит во фракции «Единая Россия».

Ранее в Центральный районный суд города передано уголовное дело о хищениях бюджетных средств в особо крупном размере в НМИЦ имени академика Мешалкина Минздрава России, один обвиняемый заключил соглашение со следствием. В растрате 1,9 млрд рублей обвиняют бывшего заместителя директора клиники.