Группа детдомовцев избила 16-летнюю девочку после конфликта на пляже в Новосибирске

Новосибирск, 4 июня. Группа парней и девушек избила новосибирскую школьницу после мелкого конфликта на городском пляже. В защиту пострадавшего ребенка выступило следственное управление регионального СК России.

Как стало известно ФАН, нападение произошло вечером первого июня в Ленинском районе. Пятеро 18-летних молодых людей, среди которых были трое девушек и двое юношей, избили 16-летнюю сибирячку после ссоры на пляже. По словам подростка, нападение могло стать местью за то, что на пляже она наступила на чужое полотенце.

«Защиту прав детей Следственный комитет России рассматривает одной из основных задач. Чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, руководство следственного управления инициировал передачу материалов по данному факту из органов внутренних дел в производство следственных органов для принятия процессуального решения», — прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Тяжесть причиненного вреда здоровью девочки в ближайшее время установит судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, все подозреваемые установлены и являются воспитанниками новосибирского детского дома.

Ранее семерых детей забрали у матери в Новосибирской области из-за скандала в Сети. На трудную жизнь семерых детей из деревни Долгово Тогучинского района обратили внимание местные общественники. В социальных сетях они заявили, что детям не хватает еды, одежды, родительского воспитания, а сама семья живет впроголодь и в антисанитарных условиях.