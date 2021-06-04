Группа детдомовцев избила 16-летнюю девочку после конфликта на пляже в Новосибирске

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 10:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:54
Технологии
В России начнут разработку первой частной космической ракеты
10:53
Происшествия
Защита Пивоварова подаст в красноярский суд сразу четыре жалобы
10:53
Экономика
Решение Дании не остановило строительство конкурента «Северного потока — 2»
10:52
Происшествия
Адвокаты Пивоварова готовят расширенную жалобу на арест своего подзащитного
10:52
Общество
Спасенный ранее израненный лабрадор снова стал жертвой живодеров в Нижнем Новгороде
10:52
Общество
Европейский фармрегулятор не выявил критических замечаний к вакцине «Спутник V»
10:52
Происшествия
СК опрашивает дачников после обнаружения останков 27 детей под Смоленском
10:52
Экономика
Американский рынок пополнится новой модификацией Taos от Volkswagen
10:51
Общество
Власти Петербурга планируют построить не менее восьми станций метро до 2032 года
10:48
Происшествия
Потасовка между водителями в Петербурге закончилась стрельбой
10:48
Политика
В Кремле назвали обреченными на провал попытки диктата в диалоге России и США
10:47
Общество
Глава РАН предложил способ повышения темпов вакцинации от COVID-19 в РФ
10:42
Происшествия
Молодой петербуржец отравился антидепрессантами и попал в больницу
10:42
Технологии
Ростех назвал сроки завершения испытаний огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»
10:41
Технологии
Ростех представил новый боеприпас для борьбы с высокоточным оружием
10:40
Происшествия
Душевнобольной петербуржец с топором повредил несколько авто на парковке ФСБ
10:36
Происшествия
Известная художница стала жертвой автоугонщиков в Петербурге
10:36
Происшествия
Школьница отравилась лекарствами и попала в больницу в Петербурге
10:34
Происшествия
Молодой дагестанец зарезал соседа, назвавшего его «закладчиком»
10:34
Экономика
Стоимость подержанных автомобилей выросла на российском рынке в мае
Все новости
04 июня 10:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:54
Технологии
В России начнут разработку первой частной космической ракеты
10:53
Происшествия
Защита Пивоварова подаст в красноярский суд сразу четыре жалобы
10:53
Экономика
Решение Дании не остановило строительство конкурента «Северного потока — 2»
10:52
Происшествия
Адвокаты Пивоварова готовят расширенную жалобу на арест своего подзащитного
10:52
Общество
Спасенный ранее израненный лабрадор снова стал жертвой живодеров в Нижнем Новгороде
10:52
Общество
Европейский фармрегулятор не выявил критических замечаний к вакцине «Спутник V»
10:52
Происшествия
СК опрашивает дачников после обнаружения останков 27 детей под Смоленском
10:52
Экономика
Американский рынок пополнится новой модификацией Taos от Volkswagen
10:51
Общество
Власти Петербурга планируют построить не менее восьми станций метро до 2032 года
10:48
Происшествия
Потасовка между водителями в Петербурге закончилась стрельбой
10:48
Политика
В Кремле назвали обреченными на провал попытки диктата в диалоге России и США
10:47
Общество
Глава РАН предложил способ повышения темпов вакцинации от COVID-19 в РФ
10:42
Происшествия
Молодой петербуржец отравился антидепрессантами и попал в больницу
10:42
Технологии
Ростех назвал сроки завершения испытаний огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»
10:41
Технологии
Ростех представил новый боеприпас для борьбы с высокоточным оружием
10:40
Происшествия
Душевнобольной петербуржец с топором повредил несколько авто на парковке ФСБ
10:36
Происшествия
Известная художница стала жертвой автоугонщиков в Петербурге
10:36
Происшествия
Школьница отравилась лекарствами и попала в больницу в Петербурге
10:34
Происшествия
Молодой дагестанец зарезал соседа, назвавшего его «закладчиком»
10:34
Экономика
Стоимость подержанных автомобилей выросла на российском рынке в мае
Все новости

Группа детдомовцев избила 16-летнюю девочку после конфликта на пляже в Новосибирске

Происшествия
Группа детдомовцев избила 16-летнюю девочку после конфликта на пляже в Новосибирске
pexels.com  / 

Новосибирск, 4 июня. Группа парней и девушек избила новосибирскую школьницу после мелкого конфликта на городском пляже. В защиту пострадавшего ребенка выступило следственное управление регионального СК России.

Как стало известно ФАН, нападение произошло вечером первого июня в Ленинском районе. Пятеро 18-летних молодых людей, среди которых были трое девушек и двое юношей, избили 16-летнюю сибирячку после ссоры на пляже. По словам подростка, нападение могло стать местью за то, что на пляже она наступила на чужое полотенце.

«Защиту прав детей Следственный комитет России рассматривает одной из основных задач. Чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, руководство следственного управления инициировал передачу материалов по данному факту из органов внутренних дел в производство следственных органов для принятия процессуального решения», — прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Тяжесть причиненного вреда здоровью девочки в ближайшее время установит судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, все подозреваемые установлены и являются воспитанниками новосибирского детского дома.

Ранее семерых детей забрали у матери в Новосибирской области из-за скандала в Сети. На трудную жизнь семерых детей из деревни Долгово Тогучинского района обратили внимание местные общественники. В социальных сетях они заявили, что детям не хватает еды, одежды, родительского воспитания, а сама семья живет впроголодь и в антисанитарных условиях.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Группа детдомовцев избила 16-летнюю девочку после конфликта на пляже в Новосибирске
новосибирск подростки детский дом избиение школьницы
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 51923 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 37551 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Экономика 32363 1 июня 2021
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
Экономика 29472 4 июня 2021
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Шоу-бизнес 28895 2 июня 2021
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Рейтинг@Mail.ru