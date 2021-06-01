Уральская торговая компания банкротит новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс»

Новосибирск, 1 июня. Арбитражный суд Новосибирской области начал рассматривать новое дело о банкротстве новосибирского завода станков.

Как стало известно ФАН, иск о несостоятельности ПАО «Тяжстакогидропресс» подан свердловской металлоторговой компанией ООО «Инструментальные стали» 31 мая. Кредитор заявил о долге в размере 335 625 рублей.

Напомним, новосибирское предприятие переживает тяжелый финансовый кризис из-за банкротства основного акционера ООО СМЦ «Стиллайн». За последние четыре года в ПАО сменилось три собственника и пять генеральных директоров. С конца 2020 года под массовое сокращение попало 325 сотрудников завода, которым предприятие задолжало несколько десятков миллионов рублей заработной платы.

В преднамеренном банкротстве ПАО и мошенничестве подозревают его бывшего директора Николая Степакина, который сейчас владеет и управляет «Стиллайн».

В оздоровлении завода участвует правительство региона, ситуация поставлена на контроль комитета Госдумы РФ.