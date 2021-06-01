Мэр Новосибирска анонсировал сдачу гостиницы-долгостроя «Турист» в 2022 году

Новосибирск, 1 июня. К молодежному чемпионату мира по хоккею на площади Карла Маркса в Ленинском районе города планируют открыть 25-этажную гостиницу «Турист».

Знаменитый гостиничный комплекс, который строится больше сорока лет, реконструировали и планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года. По данным мэрии Новосибирска, уже в этом году строители завершат фасадные работы и начнут внутреннюю отделку. В ближайшее время стартуют строительство подземного тоннеля, который соединит будущий отель с метро, и монтаж лифтового оборудования.

«Мы говорим о том, чтобы гостиничный комплекс заработал к молодежному чемпионату мира, поэтому к концу 2022 года надо успеть выполнить основные виды работ. Не менее важный вопрос — благоустройство прилегающей территории. Вход в метро перенесем в гостиницу, старый павильон снесем. Работы по смычке переходов начнутся в этом году, в июне. Также здесь планируется разбить зеленый сквер и построить подземную парковку с въездом с улицы Ватутина и с выездом в сторону Титова», — отметил мэр Анатолий Локоть.

Возведение гостиничного комплекса началось в 1968 году, но в 1985 году стройку заморозили. Возобновилось строительство лишь в 2018 году. В реконструированной гостинице будет 265 номеров. В пристройке «Туриста» разместятся три конгресс-зала, апартаменты, конференц-залы, переговорные, фитнес-клубы, рестораны и магазины. В цоколе обустроят парковку.

Ранее прокуратура города обратилась в суд с иском к мэрии Новосибирска с требованием принять меры к проведению капитального ремонта Октябрьского моста, его дорожного полотна и профинансировать необходимые работы. Эксперты признали его ограниченно работоспособным еще четыре года назад.