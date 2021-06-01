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Общество
Закон о просветительской деятельности вступил в силу на территории России
09:52
Происшествия
Жители Азербайджана провели акцию памяти в Новосибирске после гибели задержанного
09:52
Общество
ВОЗ решила обозначать новые штаммы коронавируса буквами греческого алфавита
09:50
Происшествия
СК настаивает на продлении ареста для обвиняемого Фургала
09:50
Экономика
Белоруссия сократила внешний долг на 2,5% за четыре месяца
09:49
Происшествия
Подозреваемые в реабилитации нацизма признались и раскаялись
09:47
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о работе Генпрокуратуры РФ в иностранных судах
09:46
Общество
Куда ребенку ехать летом: в детский лагерь, в деревню или поработать в городе?
09:46
Общество
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» посетит с гастролями Египет и ОАЭ
09:43
Армия
Россия проинспектирует район в Эстонии согласно положениям Венского документа
09:42
Общество
Умеренно теплое и «суховатое» лето прогнозируют синоптики в Москве
09:42
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с двумя легковушками на трассе М-4 «Дон», появилось видео
09:41
Шоу-бизнес
Манижа рассказала о своей сексуальности
09:40
Россия
Уральская торговая компания банкротит новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс»
09:40
Наука
Шведские ученые связали риск преждевременных родов с вирусом папилломы человека
09:39
Общество
«Дюна» Дэвида Линча выйдет в 4K Blu-ray
09:39
Общество
Художник из Петербурга придумал набор Lego с персонажами «Деревни дураков»
09:38
Спорт
Как правильно бегать по Петербургу, объяснит директор PushkinRun
09:37
Происшествия
Шесть умерших от COVID-19 человек выловили из индийской реки Ганг
09:36
Общество
Ученые из «Вектора» опровергли возможность пандемии из-за южноиндийского штамма COVID-19
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Мэр Новосибирска анонсировал сдачу гостиницы-долгостроя «Турист» в 2022 году

Россия
Мэр Новосибирска анонсировал сдачу гостиницы-долгостроя «Турист» в 2022 году
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Новосибирск, 1 июня. К молодежному чемпионату мира по хоккею на площади Карла Маркса в Ленинском районе города планируют открыть 25-этажную гостиницу «Турист».

Знаменитый гостиничный комплекс, который строится больше сорока лет, реконструировали и планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года. По данным мэрии Новосибирска, уже в этом году строители завершат фасадные работы и начнут внутреннюю отделку. В ближайшее время стартуют строительство подземного тоннеля, который соединит будущий отель с метро, и монтаж лифтового оборудования.

«Мы говорим о том, чтобы гостиничный комплекс заработал к молодежному чемпионату мира, поэтому к концу 2022 года надо успеть выполнить основные виды работ. Не менее важный вопрос  — благоустройство прилегающей территории. Вход в метро перенесем в гостиницу, старый павильон снесем. Работы по смычке переходов начнутся в этом году, в июне. Также здесь планируется разбить зеленый сквер и построить подземную парковку с въездом с улицы Ватутина и с выездом в сторону Титова»,  — отметил мэр Анатолий Локоть.

Возведение гостиничного комплекса началось в 1968 году, но в 1985 году стройку заморозили. Возобновилось строительство лишь в 2018 году. В реконструированной гостинице будет 265 номеров. В пристройке «Туриста» разместятся три конгресс-зала, апартаменты, конференц-залы, переговорные, фитнес-клубы, рестораны и магазины. В цоколе обустроят парковку.

Ранее прокуратура города обратилась в суд с иском к мэрии Новосибирска с требованием принять меры к проведению капитального ремонта Октябрьского моста, его дорожного полотна и профинансировать необходимые работы. Эксперты признали его ограниченно работоспособным еще четыре года назад.

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Все новости / Россия / Мэр Новосибирска анонсировал сдачу гостиницы-долгостроя «Турист» в 2022 году
гостиница молодежный чемпионат мира по хоккею мэрия новосибирска
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