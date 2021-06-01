Один человек погиб в ночном ДТП в Новосибирске

Новосибирск, 1 июня. Сорокалетний новосибирец разбился насмерть в Октябрьском районе города.

Как сообщили ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области, водитель легковушки въехал в дорожное ограждение и умер на месте. Все произошло около полуночи по местному времени в районе набережной парка «Городское начало».

«Водитель 1981 года рождения на автомобиле Nissan Sunny двигался по улице Большевистской в сторону улицы Добролюбова, в пути следования у дома 12б совершил наезд на препятствие — ограждение перильного типа. Водитель погиб на месте ДТП, причина смерти устанавливается», — прокомментировал ФАН в Госавтоинспекции.

Ранее в дорожной аварии под Новосибирском погиб четырнадцатилетний подросток на мопеде. Смертельные травмы он получил при столкновении с легковым автомобилем в рабочем поселке Чик, когда выехал на встречку. Вместе с погибшим на мопеде находилась его ровесница, девушка доставлена в больницу с серьезными травмами.