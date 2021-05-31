Три десятка спасателей потушили крупный пожар под Новосибирском

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
31 мая 15:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:38
Экономика
«Горская» позволит Петербургу создать современные деловые и туристические кластеры
15:37
Происшествия
Суд рассматривает очередной иск Навального к владимирской колонии
15:37
Происшествия
Москвичка обвинила оперного певца Владимира Винтеркинда в краже сумки
15:35
Общество
Вернуть карманы: «подарок» к 300-летию Перми вызвал массу критики у горожан
15:35
Общество
Омбудсмен Митянина перечислила возможные причины проявления детской жестокости
15:34
Происшествия
Суд отправил уральского стрелка в СИЗО на два месяца
15:33
Экономика
Внедорожник «УАЗ-Байкал» укомплектуют климат-контролем
15:31
Экономика
Володин поддержал заявление Белоусова о металлургах
15:28
Общество
Компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» покажут проект «Залив островов» на ПМЭФ
15:24
Общество
Депутат Цивилев: новая «Горская» обеспечит Петербург необходимыми зелеными зонами
15:22
Общество
Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для курильщиков
15:21
Общество
Эфир: Обсуждение причин отставания Петербурга в мировом парусном спорте
15:21
Ливия
Визит членов ПНЕ в Алжир и встреча Дабибы с Теббуном — что произошло в Ливии 30 мая
15:21
Политика
Анекдотом про молодого врача Ищенко указал на стратегию РФ для переговоров с США
15:20
Политика
Захарова пошутила над реакцией Запада после экстренной посадки Ryanair в Берлине
15:17
Экономика
Новые транспортно-пересадочные узлы должны облегчить жизнь петербуржцам
15:16
Происшествия
Петербуржец отравился психотропным веществом и впал в кому за рулем авто
15:14
Общество
Дагестанский ветеран может пропустить олимпиаду из-за нехватки денег
15:14
Политика
Володин одержал победу в праймериз «Единой России» от Саратовской области
15:11
Общество
Архитектор Заливухин: новая «Горская» станет логичным продолжением развития Петербурга
Все новости
31 мая 15:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:38
Экономика
«Горская» позволит Петербургу создать современные деловые и туристические кластеры
15:37
Происшествия
Суд рассматривает очередной иск Навального к владимирской колонии
15:37
Происшествия
Москвичка обвинила оперного певца Владимира Винтеркинда в краже сумки
15:35
Общество
Вернуть карманы: «подарок» к 300-летию Перми вызвал массу критики у горожан
15:35
Общество
Омбудсмен Митянина перечислила возможные причины проявления детской жестокости
15:34
Происшествия
Суд отправил уральского стрелка в СИЗО на два месяца
15:33
Экономика
Внедорожник «УАЗ-Байкал» укомплектуют климат-контролем
15:31
Экономика
Володин поддержал заявление Белоусова о металлургах
15:28
Общество
Компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» покажут проект «Залив островов» на ПМЭФ
15:24
Общество
Депутат Цивилев: новая «Горская» обеспечит Петербург необходимыми зелеными зонами
15:22
Общество
Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для курильщиков
15:21
Общество
Эфир: Обсуждение причин отставания Петербурга в мировом парусном спорте
15:21
Ливия
Визит членов ПНЕ в Алжир и встреча Дабибы с Теббуном — что произошло в Ливии 30 мая
15:21
Политика
Анекдотом про молодого врача Ищенко указал на стратегию РФ для переговоров с США
15:20
Политика
Захарова пошутила над реакцией Запада после экстренной посадки Ryanair в Берлине
15:17
Экономика
Новые транспортно-пересадочные узлы должны облегчить жизнь петербуржцам
15:16
Происшествия
Петербуржец отравился психотропным веществом и впал в кому за рулем авто
15:14
Общество
Дагестанский ветеран может пропустить олимпиаду из-за нехватки денег
15:14
Политика
Володин одержал победу в праймериз «Единой России» от Саратовской области
15:11
Общество
Архитектор Заливухин: новая «Горская» станет логичным продолжением развития Петербурга
Все новости

Три десятка спасателей потушили крупный пожар под Новосибирском

Происшествия
Три десятка спасателей потушили крупный пожар под Новосибирском
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Новосибирск, 31 мая. Двухэтажный жилой дом и несколько хозяйственных зданий сгорели в крупном пожаре вблизи станции Издревая Новосибирского района.

Как сообщили ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, пожар повышенной сложности произошел в 15:43 по местному времени. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание больше часа, пришлось задействовать несколько десятков спасателей и восемь единиц техники, включая пожарный поезд.

«Спасатели создали несколько боевых участков, тушение организовали одновременно из трех стволов, в том числе повышенной мощности, причем воду подвозили от пожарного гидранта на расстоянии двух километров. Оперативная работа огнеборцев позволила не допустить распространения огня на соседние здания. Пострадавших нет», — рассказали ФАН в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, площадь пожара составила около 250 квадратных метров. Огнем уничтожены частный дом, баня, сарай и надворные постройки. Всего на тушение привлечено 32 человека и восемь единиц техники. На месте пепелища продолжаются работы, огнеборцы разбирают рухнувшие конструкции и ликвидируют последствия пожара.

Три десятка спасателей потушили крупный пожар под Новосибирском
 / Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
Ранее в поиске пострадавших людей новосибирские спасатели провели разбор завалов при обрушении заброшенного здания в Октябрьском районе города. Ветхое двухэтажное строение на улице Василия Старощука обрушилось, когда в нем находились охотники за металлоломом.

Вернуться назад

пожар мчс жилой дом
Комментировать
Самое популярное
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 162294 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Политика 86082 31 мая 2021
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
Общество 73422 28 мая 2021
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 53727 29 мая 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Отказ от покровительства России обошелся Европе в триллионы после сделки США—КНР
Экономика 43768 28 мая 2021
Отказ от покровительства России обошелся Европе в триллионы после сделки США—КНР
Все новости / Происшествия / Три десятка спасателей потушили крупный пожар под Новосибирском
Рейтинг@Mail.ru