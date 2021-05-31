Три десятка спасателей потушили крупный пожар под Новосибирском

Новосибирск, 31 мая. Двухэтажный жилой дом и несколько хозяйственных зданий сгорели в крупном пожаре вблизи станции Издревая Новосибирского района.

Как сообщили ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, пожар повышенной сложности произошел в 15:43 по местному времени. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание больше часа, пришлось задействовать несколько десятков спасателей и восемь единиц техники, включая пожарный поезд.

«Спасатели создали несколько боевых участков, тушение организовали одновременно из трех стволов, в том числе повышенной мощности, причем воду подвозили от пожарного гидранта на расстоянии двух километров. Оперативная работа огнеборцев позволила не допустить распространения огня на соседние здания. Пострадавших нет», — рассказали ФАН в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, площадь пожара составила около 250 квадратных метров. Огнем уничтожены частный дом, баня, сарай и надворные постройки. Всего на тушение привлечено 32 человека и восемь единиц техники. На месте пепелища продолжаются работы, огнеборцы разбирают рухнувшие конструкции и ликвидируют последствия пожара.

/ Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области