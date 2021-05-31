Жителей Новосибирской области начали прививать вакциной от COVID-19 «КовиВак»

Новосибирск, 31 мая. Во все пункты вакцинации Новосибирской области доставили третью российскую вакцину против коронавирусной инфекции «КовиВак» и начали прививать желающих.

Как сообщили в правительстве региона, в медицинские учреждения поступила первая партия из 3 900 комплектов. Третий российский препарат, поступивший в Новосибирскую область, разработан исследовательским центром имени Чумакова и содержит полноценный вирус, конечно, деактивированный, то есть полностью «убитый», в то время как две другие отечественные вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — включают только фрагменты коронавируса.

При выборе вакцины медики учитывают пожелание пациента, но окончательное решение принимает врач. Отмечается, что пока вакцинироваться «КовиВак» желающих новосибирцев не много.

««Спутник V» и «ЭпиВакКорона» уже успели себя зарекомендовать и среди медиков, и среди пациентов, в основном, прививаться хотят ими. К тому же, у «КовиВака» есть серьезное ограничение — он разрешен для применения только людям от 18 до 60 лет», — сообщили в ведомстве.

Ранее дополнительный пункт вакцинации против коронавирусной инфекции открылся на территории парковки Новосибирского зоологического парка имени Р. А. Шило. Прививочную кампанию проводят ежедневно специалисты областной клинической консультативно-диагностической поликлиники №27.