Дополнительный пункт вакцинации от COVID-19 открыли в новосибирском зоопарке

Новосибирск, 31 мая. В Новосибирском зоологическом парке имени Р. А. Шило открылся пункт вакцинации против коронавирусной инфекции.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, мобильный пункт вакцинации начал работу на территории парковки. В прививочном кабинете работают специалисты областной клинической консультативно-диагностической поликлиники №27.

Медики работают в ежедневном режиме. В будние дни привиться можно с 11:00 до 17:00, в выходные — с 10:00 до 15:00 по местному времени.

Ранее россиянам объяснили, как коронавирус влияет на здоровье зубов. По мнению медиков, жалобы пациентов стоматологических клиник на ухудшение состояния зубов после перенесенной болезни объясняются нехваткой слюны во рту. Сухость в ротовой полости приводит к возникновению зон слабой минерализации, из-за чего на зубах появляется кариес.