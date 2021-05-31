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09:31
Происшествия
СК направил ходатайство об аресте екатеринбургского стрелка
09:31
Общество
В КНР зафиксировали новую вспышку коронавирусной инфекции
09:31
Общество
Усталость в ногах может быть причиной опасного заболевания
09:29
Политика
Бывший глава МИД Украины пожаловался на нежелание граждан вступать в НАТО
09:27
Политика
Власти Южной Кореи сообщили о «пропаже» лидера КНДР
09:26
Происшествия
Водитель Toyota спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
09:26
Происшествия
Следователи допросили владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле
09:25
Шоу-бизнес
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант похвасталась упругими ягодицами на новых фото
09:24
Общество
Компания «Аэрофлот» открыла в Красноярске международный авиахаб
09:24
Экономика
Эксперты рассказали, в каких домах Новосибирска продается больше всего квартир
09:23
Политика
Депутат Рады развесил в Киеве антироссийские билборды
09:22
Общество
Названы самые действенные советы, как сбросить 10 килограммов
09:17
Происшествия
Адвокат арестованной Сапеги рассказал, когда ей будет предъявлено обвинение
09:15
Общество
Основной этап сдачи ЕГЭ начался в российских школах
09:12
Политика
Журналисты узнали, что Дания помогала США следить за рядом европейских политиков
09:12
Политика
Российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов в Минске
09:04
Армия
Россия и Белоруссия начали подготовку к масштабным учениям «Запад-2021»
09:01
Общество
Ясная и солнечная погода ожидается в Петербурге в понедельник
09:00
Общество
Жителей Новосибирской области начали прививать вакциной от COVID-19 «КовиВак»
08:56
Экономика
Названы три главных риска для банковской системы России
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Дополнительный пункт вакцинации от COVID-19 открыли в новосибирском зоопарке

Общество
Дополнительный пункт вакцинации от COVID-19 открыли в новосибирском зоопарке
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Новосибирск, 31 мая. В Новосибирском зоологическом парке имени Р. А. Шило открылся пункт вакцинации против коронавирусной инфекции.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, мобильный пункт вакцинации начал работу на территории парковки. В прививочном кабинете работают специалисты областной клинической консультативно-диагностической поликлиники №27.

Медики работают в ежедневном режиме. В будние дни привиться можно с 11:00 до 17:00, в выходные — с 10:00 до 15:00 по местному времени.

Ранее россиянам объяснили, как коронавирус влияет на здоровье зубов. По мнению медиков, жалобы пациентов стоматологических клиник на ухудшение состояния зубов после перенесенной болезни объясняются нехваткой слюны во рту. Сухость в ротовой полости приводит к возникновению зон слабой минерализации, из-за чего на зубах появляется кариес.

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коронавирус вакцина против COVID-19 новосибирский зоопарк
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