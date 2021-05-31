Подросток на мопеде устроил смертельное ДТП под Новосибирском

Новосибирск, 31 мая. Четырнадцатилетний водитель мопеда с ровесницей на заднем сидении устроил смертельное ДТП в рабочем поселке Чик.

Как стало известно ФАН, трагедия произошла накануне в районе семи часов вечера, на улице Шоссейной. Мопед с двумя подростками без шлемов выехал на встречную полосу движения и врезался в «Рено».

По данным Госавтоинспекции Новосибирской области, управлявший мопедом подросток 2007 года рождения погиб на месте, сопровождавшая его девочка получила серьезные травмы.

Ранее такси с двумя пассажирами врезалось в цистерну с пропаном на первом Мочищенском шоссе в Новосибирске. Машину занесло на дороге из-за лопнувшего колеса, в аварии пострадала пожилая супружеская пара, возвращавшаяся домой из больницы.