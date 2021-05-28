Бухгалтера новосибирского вуза подозревают в хищении 6,7 млн рублей

Новосибирск, 28 мая. Ведущего бухгалтера Куйбышевского филиала Новосибирского государственного педагогического университета подозревают в хищении бюджетных средств в сумме свыше 6,7 млн рублей.

По данным следствия, 33-летняя женщина обворовывала образовательное учреждение на протяжении полутора года, подделывая платежные документы по заработной плате.

«С 7 августа 2019 года по 30 декабря 2020 года обвиняемая на своем рабочем компьютере изготавливала реестры подлежащих выплате денежных средств и включала в платежные документы заведомо ложные, завышенные сведения о своей заработной плате. Финансовые документы она заверяла имеющимися электронными цифровыми подписями главного бухгалтера и директора», — сообщили в прокуратуре.

Следственными органами Следственного комитета по Новосибирской области женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 160 УК РФ. Фигурант по делу задержана, вину в совершенном деянии признала частично.

Дома у обвиняемой и ее родственников проведены обыски, арестовано имущество на сумму 2,5 млн рублей. Впоследствии оно может быть изъято для возмещения причиненного ущерба. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее по факту получения взяток в размере 250 000 рублей и 70 000 рублей возбуждено уголовное дело в отношении экспертов отдела контроля качества Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области.