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14:38
Общество
Предатели, русофобы, организатор убийств — кто выступит на форуме Каспарова
14:37
Политика
Российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу
14:37
Армия
NI: новое вооружение ВС России нанесет сокрушительный удар по военному престижу США
14:37
Экономика
Тихановская получила «экономический план для демократической Белоруссии» от ЕК
14:36
Происшествия
Американка выбила зубы стюардессе и попала в черный список компании-перевозчика
14:36
Общество
Власти Петербурга сообщили о старте вакцинации дачников от COVID-19
14:35
Армия
Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти пополнили ряды Вооруженных сил России
14:35
Шоу-бизнес
Моргенштерн выпустил второй за неделю альбом
14:34
Происшествия
Напавший на сотрудницу полиции под Нантом задержан
14:33
Происшествия
Диспетчеры отказались связаться с компанией Ryanair после сообщения о бомбе
14:33
Политика
Литва высылает двух белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией
14:32
Общество
Мария Миронова о попадании в черный список Украины: Каждый сходит с ума по-своему
14:32
Общество
Росавиация разъяснила ситуацию с допуском европейских самолетов в РФ
14:31
Происшествия
Членов волгоградской ОПГ подозревают в работорговле
14:30
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи
14:29
Шоу-бизнес
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
14:28
Ливия
Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию
14:27
Общество
По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда
14:25
Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
14:24
Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
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Бухгалтера новосибирского вуза подозревают в хищении 6,7 млн рублей

  /   Обновлено: 28 мая 2021 14:35
Россия
Бухгалтера новосибирского вуза подозревают в хищении 6,7 млн рублей
pixabay.com  / 

Новосибирск, 28 мая. Ведущего бухгалтера Куйбышевского филиала Новосибирского государственного педагогического университета подозревают в хищении бюджетных средств в сумме свыше 6,7 млн рублей.

По данным следствия, 33-летняя женщина обворовывала образовательное учреждение на протяжении полутора года, подделывая платежные документы по заработной плате.

«С 7 августа 2019 года по 30 декабря 2020 года обвиняемая на своем рабочем компьютере изготавливала реестры подлежащих выплате денежных средств и включала в платежные документы заведомо ложные, завышенные сведения о своей заработной плате. Финансовые документы она заверяла имеющимися электронными цифровыми подписями главного бухгалтера и директора», — сообщили в прокуратуре.

Следственными органами Следственного комитета по Новосибирской области женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 160 УК РФ. Фигурант по делу задержана, вину в совершенном деянии признала частично.

Дома у обвиняемой и ее родственников проведены обыски, арестовано имущество на сумму 2,5 млн рублей. Впоследствии оно может быть изъято для возмещения причиненного ущерба. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее по факту получения взяток в размере 250 000 рублей и 70 000 рублей возбуждено уголовное дело в отношении экспертов отдела контроля качества Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области.

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