Такси с пассажирами влетело в цистерну с пропаном в Новосибирске

Новосибирск, 28 мая. Такси с двумя пассажирами врезалось в цистерну с пропаном на первом Мочищенском шоссе.

Как сообщили в муниципальной аварийной службе спасения, дорожно-транспортное происшествие случилось утром в районе газовой автозаправочной станции.

«У автомобиля марки Hyundai, брендированного такси «Uber», лопнуло колесо. Машину занесло на дороге, он сбил дорожный знак, ударился о поребрик островка безопасности и после врезался в колеса цистерны с газом пропан», — рассказали в МАСС.

В аварии пострадала пожилая супружеская пара, которая возвращалась домой из больницы. 68-летнюю женщину после операции транспортировали с заднего сидения на эвакуационном щите и передали бригаде скорой медицинской помощи. Вслед за ней в медицинский автомобиль доставили и ее супруга.

Ранее из-за неисправного газового оборудования в Советском районе города целиком сгорела пассажирская «Газель». Водитель маршрутки успел высадить пассажиров, но сам получил множественные ожоги.