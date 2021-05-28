Завершены поиски людей под завалами обрушившегося здания в Новосибирске

Новосибирск, 28 мая. Новосибирские спасатели завершили разбор завалов при обрушении заброшенного здания в Октябрьском районе города.

Как рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, в результате спасательных работ людей под обломками здания не обнаружено.

/ Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

«К месту вызова оперативно были направлены силы пожарно-спасательного подразделения МЧС России и спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы. По прибытии, через четыре минуты после сообщения, спасатели незамедлительно приступили к разведке и поиску возможных пострадавших. До 01:25 по местному времени велись разборы обрушившихся конструкций на площади около 50 кв. метров, людей под завалами не обнаружено», — сообщили ФАН в ведомстве.

Двухэтажное строение на улице В. Старощука обрушилось накануне вечером. По свидетельству очевидцев, в нем находились охотники за металлоломом.

Позже выяснилось, мужчины успели покинуть здание до обвала перекрытий.

/ Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области