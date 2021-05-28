Ветку метро закрыли из-за падения человека в Новосибирске

Новосибирск, 28 мая. Утреннее движение поездов было приостановлено в новосибирском метро из-за падения мужчины на пути.

Как сообщили ФАН в ГУ МВД по Новосибирской области, инцидент произошел в 10:02 по местному времени на станции «Октябрьская».

«На станции произошло падение на пути мужчины. Движение электропоездов было приостановлено на 10 минут. Машинист применил экстренное торможение. Гражданина подняли, оказали ему помощь. По данному факту сотрудниками полиции в настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия», — рассказали ФАН в ведомстве.

Движение поездов метро на данные момент восстановлено.

Ранее из-за неисправного газового оборудования едва не пострадали пассажиры новосибирской маршрутки. В Советском районе города целиком сгорела пассажирская «Газель». Водитель успел высадить людей, но сам получил серьезные ожоги.