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08:29
Общество
Эндокринолог рассказала, как безопасно пить гормональные препараты
08:25
Шоу-бизнес
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08:24
Экономика
Минсельхоз не ожидает дефицита яиц в России
08:21
Политика
ИКАО начала расследование инцидента с экстренной посадкой Ryanair в Минске
08:16
Общество
Мясников усомнился в обоснованности диагностики психиатрических отклонений
08:02
Армия
Новый катер «Юнармеец Сахалина» пополнил ряды Тихоокеанского флота
08:01
Наука
Российские исследователи разработали «умные» микрогелевые частицы
08:00
Ближний Восток
Почему заявления Эрдогана против Израиля и США не помогают Палестине
08:00
Общество
Солистка «Тутси» Маша Вебер об опыте в кино, работе с Шуфутинским и тиктокерами
07:56
Экономика
Бизнесмен Титов предложил ввести пошлину на вывоз самогонных аппаратов
07:54
Происшествия
Житель Колымы избил соседа до смерти из-за жалобы жены
07:50
Происшествия
Завершены поиски людей под завалами обрушившегося здания в Новосибирске
07:49
Общество
Родителям рассказали, как правильно выбрать хорошую няню для ребенка
07:48
Происшествия
Труп женщины нашли в опрокинутом автомобиле под Магаданом
07:33
Общество
Принц Чарльз оскорблен недавним рассказом Гарри
07:32
Экономика
Курс доллара к рублю незначительно поднялся в начале торгов
07:30
Общество
Водителя «Буханки» госпитализировали после вылета с трассы в Забайкалье
07:28
Политика
Болгары прокомментировали отказ Байдена от санкций против «СП-2»
07:27
Экономика
Правительство РФ обновит систему оплаты труда медикам
07:23
Общество
Проектировщик новой сцены пермского оперного театра требует от властей 152 млн рублей
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Ветку метро закрыли из-за падения человека в Новосибирске

  /   Обновлено: 28 мая 2021 07:58
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Происшествия
Ветку метро закрыли из-за падения человека в Новосибирске
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Новосибирск, 28 мая. Утреннее движение поездов было приостановлено в новосибирском метро из-за падения мужчины на пути.

Как сообщили ФАН в ГУ МВД по Новосибирской области, инцидент произошел в 10:02 по местному времени на станции «Октябрьская».

«На станции произошло падение на пути мужчины. Движение электропоездов было приостановлено на 10 минут. Машинист применил экстренное торможение. Гражданина подняли, оказали ему помощь. По данному факту сотрудниками полиции в настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия», — рассказали ФАН в ведомстве.

Движение поездов метро на данные момент восстановлено.

Ранее из-за неисправного газового оборудования едва не пострадали пассажиры новосибирской маршрутки. В Советском районе города целиком сгорела пассажирская «Газель». Водитель успел высадить людей, но сам получил серьезные ожоги.

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метро новосибирск чп
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