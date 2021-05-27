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27 мая 15:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:48
Наука
Великобритания решила создать архив наследия Стивена Хокинга
15:47
Экономика
Минтруд РФ перечислил правила выплаты новых пособий для малообеспеченных семей
15:46
Общество
Московские спасатели пришли на помощь упавшему в коллектор утенку
15:45
Общество
Врач-диетолог напомнила о важности осторожного обращения с БАДами
15:45
Армия
Путин рассказал, какой должна быть российская армия
15:44
Общество
Жительница Омана рассказала, как сбросила 19 килограммов после рождения двух детей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:31
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
15:23
Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
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Прокуратура требует от мэрии Новосибирска ремонта Октябрьского моста

Общество
Прокуратура требует от мэрии Новосибирска ремонта Октябрьского моста
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Новосибирск, 27 мая. Прокуратура через суд пытается заставить мэрию Новосибирска отремонтировать мост чрез реку Обь, эксперты признали его ограниченно работоспособным еще четыре года назад.

Как стало известно ФАН, прокуратура города обратилась в суд с иском к мэрии Новосибирска с требованием принять меры к проведению капитального ремонта сооружения, его дорожного полотна и профинансировать необходимые работы.

Установлено, что Октябрьский (Коммунальный) мост был построен в 1954 году, а введен в эксплуатацию в 1955 году. По результатам последнего обследования, проведенного в 2018 году Сибирским государственным университетом путей сообщения, состояние объекта оценено как ограничено работоспособное. При этом капитальный ремонт моста не проводился.

«Его эксплуатация в таком состоянии создает угрозу для участников дорожного движения. Рассмотрение судом иска прокуратуры взято на контроль», — сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что по поручению генпрокурора России Игоря Краснова в правительстве Новосибирской области и мэрии Новосибирска начались масштабные проверки, связанные с нарушением прав дольщиков и обеспечением населения льготными лекарствами.

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прокуратура мэрия новосибирска октябрьский мост
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