Прокуратура требует от мэрии Новосибирска ремонта Октябрьского моста

Новосибирск, 27 мая. Прокуратура через суд пытается заставить мэрию Новосибирска отремонтировать мост чрез реку Обь, эксперты признали его ограниченно работоспособным еще четыре года назад.

Как стало известно ФАН, прокуратура города обратилась в суд с иском к мэрии Новосибирска с требованием принять меры к проведению капитального ремонта сооружения, его дорожного полотна и профинансировать необходимые работы.

Установлено, что Октябрьский (Коммунальный) мост был построен в 1954 году, а введен в эксплуатацию в 1955 году. По результатам последнего обследования, проведенного в 2018 году Сибирским государственным университетом путей сообщения, состояние объекта оценено как ограничено работоспособное. При этом капитальный ремонт моста не проводился.

«Его эксплуатация в таком состоянии создает угрозу для участников дорожного движения. Рассмотрение судом иска прокуратуры взято на контроль», — сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что по поручению генпрокурора России Игоря Краснова в правительстве Новосибирской области и мэрии Новосибирска начались масштабные проверки, связанные с нарушением прав дольщиков и обеспечением населения льготными лекарствами.