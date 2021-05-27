Внимание всем: в России ввели единый сигнал оповещения населения о ЧС

Новосибирск, 27 мая. Жителей Новосибирской области предупредили, что изменился сигнал оповещения населения по гражданской обороне.

Как сообщили ФАН в главном управлении МЧС России по Новосибирской области, введен единый сигнал для любых видов опасностей и военных конфликтов. Теперь объявление «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» сопровождается включением сирен, прерывистыми гудками с последующей речевой информацией о сложившейся ситуации и порядке действий.

«Ранее для оповещения населения об опасностях использовались сигналы гражданской обороны «Внимание всем!», «Воздушная тревога!», «Химическая тревога!», «Радиационная опасность!», «Угроза катастрофического затопления!», а также сигналы их отменяющие. Граждане с трудом воспринимают различные сигналы для каждого вида опасностей. В связи с этим МЧС России принято решение о введении единого сигнала оповещения населения о любых видах опасностей при военных конфликтах, а так же при чрезвычайных ситуациях — «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»», — прокомментировали ФАН в ведомстве.

Россиянам напомнили, что, услышав сигнал оповещения, нужно включить телевизор или радиоприемник, чтобы прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке дальнейших действий. С собой нужно взять документы, деньги, по возможности, запас еды и питьевой воды на сутки в водонепроницаемой упаковке или пакете.

/ Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области