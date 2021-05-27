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27 мая 14:19
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новостей
14:18
Общество
Прокуратуру Петербурга просят проверить партнеров «Немецко-русского обмена»
14:15
ФАН-ТВ
Путин анонсировал открытие центров детской онкологии. События дня
14:15
Экономика
Банк России объяснил причины ускоренной инфляции
14:13
Общество
Депутат Госдумы: Американцы сами выдадут России соратников Навального
14:13
Общество
Автор книги «Извините, я иностранец» признался, что удивило его в русском ресторане
14:13
Общество
Борис Щербаков рассказал о своей любви к Петербургу
14:13
Экономика
ЦБ опустил официальный курс доллара до 73,45 рубля
14:11
Общество
Поклонники и коллеги простились с Ниной Шацкой в Москве
14:09
Общество
Постпред Мурадов предложил белорусским властям открыть прямое авиасообщение с Крымом
14:07
Общество
Разработчики «Спутника V» заявили о незаразности прошедших полный цикл вакцинации
14:07
Происшествия
Звезда сериала «Марш Турецкого» устроила драку в Москве
14:04
Общество
Доктор Мясников назвал не представляющие угрозы здоровью частые диагнозы
14:04
Происшествия
Экс-адвокат Ефремова отреагировал на его «этапирование» в Москву
14:01
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за запрещенный контент
14:00
Армия
Ереван обратился в ЕСПЧ для защиты прав плененных Азербайджаном военнослужащих
13:58
Происшествия
Суд арестовал алтайскую школьницу за изнасилование подруги
13:55
Политика
Пашинян заявил о сотрудничестве с Россией по ситуации на границе с Азербайджаном
13:48
Политика
Украина возлагает на США последнюю надежду в борьбе против «СП-2»
13:47
Общество
«Приучу их к горшку»: Пригожин прокомментировал выигранные им иски
13:47
Общество
Внимание всем: в России ввели единый сигнал оповещения населения о ЧС
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Внимание всем: в России ввели единый сигнал оповещения населения о ЧС

Общество
Внимание всем: в России ввели единый сигнал оповещения населения о ЧС
pixabay.com  / 

Новосибирск, 27 мая. Жителей Новосибирской области предупредили, что изменился сигнал оповещения населения по гражданской обороне.

Как сообщили ФАН в главном управлении МЧС России по Новосибирской области, введен единый сигнал для любых видов опасностей и военных конфликтов. Теперь объявление «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» сопровождается включением сирен, прерывистыми гудками с последующей речевой информацией о сложившейся ситуации и порядке действий.

«Ранее для оповещения населения об опасностях использовались сигналы гражданской обороны «Внимание всем!», «Воздушная тревога!», «Химическая тревога!», «Радиационная опасность!», «Угроза катастрофического затопления!», а также сигналы их отменяющие. Граждане с трудом воспринимают различные сигналы для каждого вида опасностей. В связи с этим МЧС России принято решение о введении единого сигнала оповещения населения о любых видах опасностей при военных конфликтах, а так же при чрезвычайных ситуациях — «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»», — прокомментировали ФАН в ведомстве.

Россиянам напомнили, что, услышав сигнал оповещения, нужно включить телевизор или радиоприемник, чтобы прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке дальнейших действий. С собой нужно взять документы, деньги, по возможности, запас еды и питьевой воды на сутки в водонепроницаемой упаковке или пакете.

Внимание всем: в России ввели единый сигнал оповещения населения о ЧС
 / Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
Ранее жители Усть-Таркского района Новосибирской области поблагодарили региональную службу МЧС за спасение деревни Мартыново. Населенный пункт оказался в плотном огненном кольце ландшафтных пожаров 11 мая. По рассказу жителей, огонь пришел неожиданно из Омской области и бушевал больше десяти часов.

 

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новосибирская область тревога гражданская оборона
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Все новости / Общество / Внимание всем: в России ввели единый сигнал оповещения населения о ЧС
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