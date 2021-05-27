Новые ограничения введут для новосибирских электросамокатчиков

Новосибирск, 27 мая. Катающимся на электросамокатах новосибирцам запретят ездить по тротуарам шириной менее 2,25 метра.

Горсовет рассмотрел предложения департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска по ограничению в правах самокатчиков и введению новых требований к кикшерингу. По словам начальника ведомства Виталия Витухина, речь идет о будущем соглашении с кикшеринговыми компаниями в части урегулирования обязательной ширины тротуара для пешеходов до 2,25 метра. Ее будет запрещено занимать самокатами. Владельцев сервисов также обяжут не загромождать места остановок общественного транспорта и заключать договоры аренды для парковок кикшеринговых транспортных средств.

«Основная причина сегодняшних проблем с самокатами не в том, что их стало много, а в том, что в городе полностью отсутствует инфраструктура для безопасной и комфортной езды на современных мобильных средствах передвижения. Учитывая это, поддерживаю мнение, что нужно вводить определенные правила в области ограничений скорости движения до 20 км/ч, с другой стороны настаиваю — нужно создавать условия для участников дорожного движения на электросамокатах, моноколесах или гироскутерах. Во многих местах это можно устроить без серьезных финансовых вложений. К примеру, на Красном проспекте это реально путем удаления рекламных щитов. Это нужно делать уже сейчас, потому что это новая реальность, в которой нам предстоит жить все следующие годы», — прокомментировал ФАН депутат горсовета Ростислав Антонов.

Он также припомнил прошлогодний случай, когда власти города, реализуя федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», нарисовали велосипедную дорожку на тротуаре на улице Владимировской. Качество работ и неуместность объекта тогда вызвали всеобщее недовольство горожан. Рабочие нарисовали ее по опавшей листве, лужам, через лестницу и столбы.

Напомним, ранее новосибирская Госавтоинспекция приравняла катающихся на электросамокатах горожан к пешеходам и запретила выезжать на проезжую часть. На данный момент лица, передвигающиеся на электросамокатах, относятся к категории пешеходов и должны подчиняться правилам, предписанным пешим участникам дорожного движения.