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новостей
14:18
Общество
Прокуратуру Петербурга просят проверить партнеров «Немецко-русского обмена»
14:15
ФАН-ТВ
Путин анонсировал открытие центров детской онкологии. События дня
14:15
Экономика
Банк России объяснил причины ускоренной инфляции
14:13
Общество
Депутат Госдумы: Американцы сами выдадут России соратников Навального
14:13
Общество
Автор книги «Извините, я иностранец» признался, что удивило его в русском ресторане
14:13
Общество
Борис Щербаков рассказал о своей любви к Петербургу
14:13
Экономика
ЦБ опустил официальный курс доллара до 73,45 рубля
14:11
Общество
Поклонники и коллеги простились с Ниной Шацкой в Москве
14:09
Общество
Постпред Мурадов предложил белорусским властям открыть прямое авиасообщение с Крымом
14:07
Общество
Разработчики «Спутника V» заявили о незаразности прошедших полный цикл вакцинации
14:07
Происшествия
Звезда сериала «Марш Турецкого» устроила драку в Москве
14:04
Общество
Доктор Мясников назвал не представляющие угрозы здоровью частые диагнозы
14:04
Происшествия
Экс-адвокат Ефремова отреагировал на его «этапирование» в Москву
14:01
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за запрещенный контент
14:00
Армия
Ереван обратился в ЕСПЧ для защиты прав плененных Азербайджаном военнослужащих
13:58
Происшествия
Суд арестовал алтайскую школьницу за изнасилование подруги
13:55
Политика
Пашинян заявил о сотрудничестве с Россией по ситуации на границе с Азербайджаном
13:48
Политика
Украина возлагает на США последнюю надежду в борьбе против «СП-2»
13:47
Общество
«Приучу их к горшку»: Пригожин прокомментировал выигранные им иски
13:47
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Новые ограничения введут для новосибирских электросамокатчиков

Общество
Новые ограничения введут для новосибирских электросамокатчиков
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Новосибирск, 27 мая. Катающимся на электросамокатах новосибирцам запретят ездить по тротуарам шириной менее 2,25 метра.

Горсовет рассмотрел предложения департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска по ограничению в правах самокатчиков и введению новых требований к кикшерингу. По словам начальника ведомства Виталия Витухина, речь идет о будущем соглашении с кикшеринговыми компаниями в части урегулирования обязательной ширины тротуара для пешеходов до 2,25 метра. Ее будет запрещено занимать самокатами. Владельцев сервисов также обяжут не загромождать места остановок общественного транспорта и заключать договоры аренды для парковок кикшеринговых транспортных средств.

«Основная причина сегодняшних проблем с самокатами не в том, что их стало много, а в том, что в городе полностью отсутствует инфраструктура для безопасной и комфортной езды на современных мобильных средствах передвижения. Учитывая это, поддерживаю мнение, что нужно вводить определенные правила в области ограничений скорости движения до 20 км/ч, с другой стороны настаиваю — нужно создавать условия для участников дорожного движения на электросамокатах, моноколесах или гироскутерах. Во многих местах это можно устроить без серьезных финансовых вложений. К примеру, на Красном проспекте это реально путем удаления рекламных щитов. Это нужно делать уже сейчас, потому что это новая реальность, в которой нам предстоит жить все следующие годы», — прокомментировал ФАН депутат горсовета Ростислав Антонов.

Он также припомнил прошлогодний случай, когда власти города, реализуя федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», нарисовали велосипедную дорожку на тротуаре на улице Владимировской. Качество работ и неуместность объекта тогда вызвали всеобщее недовольство горожан. Рабочие нарисовали ее по опавшей листве, лужам, через лестницу и столбы.

Напомним, ранее новосибирская Госавтоинспекция приравняла катающихся на электросамокатах горожан к пешеходам и запретила выезжать на проезжую часть. На данный момент лица, передвигающиеся на электросамокатах, относятся к категории пешеходов и должны подчиняться правилам, предписанным пешим участникам дорожного движения.

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кикшеринг самокатчики новосибирские депутаты
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