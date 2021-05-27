Пассажирская маршрутка с водителем загорелась в Новосибирске

Новосибирск, 27 мая. Из-за неисправного газового оборудования в Советском районе города целиком сгорела пассажирская «Газель». Водитель маршрутки получил ожоги.

Как сообщили ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, пассажирский транспорт загорелся на улице Арбузова в 13:31 по местному времени. К прибытию пожарных автомобиль был полностью в огне.

«По оперативной информации, пожар начался с неисправного газового оборудования. В салоне на момент пожара пассажиров не было. Предварительно известно, что водитель получил ожоги, госпитализирован в ожоговый центр», — прокомментировали ФАН в пресс-службе ведомства.

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