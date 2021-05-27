Минздрав и минстрой Новосибирской области проверят по поручению генпрокурора России

Новосибирск, 27 мая. По поручению генпрокурора России Игоря Краснова в правительстве Новосибирской области и мэрии Новосибирска начались масштабные проверки, связанные с нарушением прав дольщиков и обеспечением населения льготными лекарствами.

Как стало известно ФАН, проверки организованы по итогам личного приема граждан генеральным прокурором во время рабочего визита в Новосибирск 26 мая. На встрече с Игорем Красновым новосибирцы пожаловались на нарушение своих прав при участии в долевом строительстве и льготном лекарственном обеспечении.

«Начаты проверки исполнения своих функций областными исполнительными органами государственной власти, органом местного самоуправления и некоммерческой организацией – министерствами строительства и здравоохранения, департаментом имущества и земельных отношений, мэрией города Новосибирска, а также «Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области»», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В вышеназванных органах и организации прокуратура проверит соблюдение земельного, жилищного, градостроительного, бюджетного законодательства и об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Отдельную правовую оценку прокурора получит вопрос финансирования медицинских организаций для закупок лекарств для льготной категории жителей, а также исполнение законодательства о дорожной деятельности и о безопасности дорожного движения.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал коррупционный скандал в минтрансе региона и предложил усилить контроль за подрядными дорожными организациями на технологических стадиях. Контролирующим службам стоит проявлять твердость не только при приемке объекта и проверке гарантийных обязательств, но и на всех этапах строительных работ, уделяя внимание соблюдению технологий, считает глава региона.