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новостей
09:40
Общество
Российский эпидемиолог рассказал о выявленных в Петербурге штаммах коронавируса
09:37
Общество
AstraZeneca составила доклад о смертности среди вакцинировавшихся пациентов
09:36
Экономика
Россияне могут прибрести Lada Granta с мультисистемой EnjoY Pro
09:36
Общество
Три подпольных казино ликвидированы в Сибири
09:36
Политика
ИКАО проведет экстренную встречу по инциденту с самолетом в Белоруссии
09:35
Общество
Владимир Стержаков объяснил, как нашел силы побороть страшное заболевание
09:34
ФАН-ТВ
Спецборт МЧС эвакуировал россиян из сектора Газа. События дня
09:31
Армия
В ФСБ заявили об увеличении количества украинских дронов у границ РФ
09:30
Общество
Американские диетологи назвали продукты для эффективного похудения
09:29
Наука
Россияне стали свидетелями редкого суперлуния и полного затмения
09:28
Общество
Владельцев электросамокатов в России могут обязать носить защитный шлем и амуницию
09:27
Происшествия
Силовики пришли с обысками к членам Либертарианской партии
09:26
Политика
В России назвали наиболее вероятные договоренности на встрече Путина и Байдена
09:23
Общество
Более 4 тысяч дончан живут без сотовой связи
09:22
Экономика
Торги Мосбиржи начались с укрепления доллара
09:16
Происшествия
Массовая драка произошла на футбольном матче в Приморье
09:10
Армия
Минобороны Армении подтвердило взятие в плен шести военнослужащих Азербайджаном
09:09
Происшествия
Полиция задержала членов экстремисткой организации в Барнауле
09:08
Общество
Российский велогонщик в «черном списке»: сыну мэра Тулы запретили въезд на Украину
09:02
Общество
Новый небоскреб «Лахта-центр-2» и праздник День города в Санкт-Петербурге
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Минздрав и минстрой Новосибирской области проверят по поручению генпрокурора России

Общество
Минздрав и минстрой Новосибирской области проверят по поручению генпрокурора России
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Новосибирск, 27 мая. По поручению генпрокурора России Игоря Краснова в правительстве Новосибирской области и мэрии Новосибирска начались масштабные проверки, связанные с нарушением прав дольщиков и обеспечением населения льготными лекарствами.

Как стало известно ФАН, проверки организованы по итогам личного приема граждан генеральным прокурором во время рабочего визита в Новосибирск 26 мая. На встрече с Игорем Красновым новосибирцы пожаловались на нарушение своих прав при участии в долевом строительстве и льготном лекарственном обеспечении.

«Начаты проверки исполнения своих функций областными исполнительными органами государственной власти, органом местного самоуправления и некоммерческой организацией – министерствами строительства и здравоохранения, департаментом имущества и земельных отношений, мэрией города Новосибирска, а также «Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области»», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В вышеназванных органах и организации прокуратура проверит соблюдение земельного, жилищного, градостроительного, бюджетного законодательства и об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Отдельную правовую оценку прокурора получит вопрос финансирования медицинских организаций для закупок лекарств для льготной категории жителей, а также исполнение законодательства о дорожной деятельности и о безопасности дорожного движения.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал коррупционный скандал в минтрансе региона и предложил усилить контроль за подрядными дорожными организациями на технологических стадиях. Контролирующим службам стоит проявлять твердость не только при приемке объекта и проверке гарантийных обязательств, но и на всех этапах строительных работ, уделяя внимание соблюдению технологий, считает глава региона.

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дольщики игорь краснов льготные лекарства Новосибирская область
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Все новости / Общество / Минздрав и минстрой Новосибирской области проверят по поручению генпрокурора России
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