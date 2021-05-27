Смерть ребенка в больнице Бердска проверяют новосибирские следователи

Новосибирск, 27 мая. Новосибирские следователи начали проверку после гибели четырехмесячного ребенка в реанимации районной больницы города Бердска.

Как стало известно ФАН, сообщение о смерти младенца поступило в следственные органы СК России по Новосибирской области из медицинского учреждения 25 мая.

«По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой установлено, что ребенок был доставлен 24 мая в медицинское учреждение, где в отделении реанимации скончался», — сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи проверяют своевременность и качество оказанной врачебной помощи, а также выясняют, насколько быстро к медикам обратились сами родители погибшей.

«В настоящее время опрошены родственники погибшего ребенка, медицинский персонал, изъята необходимая документация. С целью установления причины его смерти назначена судебно-медицинской экспертиза», — уточнили в СК России по Новосибирской области.

Ранее Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего рецидивиста, душившего женщин в новосибирском парке отдыха «Березовая роща». Дело передано на рассмотрение Дзержинского районного суда 20 мая. Мужчина обвиняется в изнасиловании, попытке изнасилования и разбое, которые совершал летом прошлого года.