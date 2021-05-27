Ребенок на самокате попал под колеса автомобиля в Новосибирске

Новосибирск, 27 мая. Молодая женщина за рулем Nissan Bluebird сбила десятилетнюю девочку на самокате в Центральном районе города.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции, дорожное происшествие произошло накануне днем на улице Владимировский спуск.

«Женщина-водитель 1992 года рождения на автомобиле Nissan Bluebird двигалась со стороны улицы Прибрежной, у дома №9 по улице Владимировский спуск совершила наезд на пешехода, который двигался на самокате справа налево по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода», — прокомментировали ФАН в ГИБДД.

Ребенка после столкновения с автомобилем увезла бригада скорой медицинской помощи, по предварительным данным, она получила перелом ноги.

Ранее восемнадцатилетний водитель за рулем ВАЗ-2106 без прав сбил насмерть пешехода в Барабинском районе и сбежал с места аварии. Трагедия произошла в селе Таскаево. Виновного в происшествии нашли в течение нескольких часов, в момент задержания он находился в состоянии опьянения.