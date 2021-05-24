Жители города Оби вторые сутки остаются без питьевой воды

Новосибирск, 24 мая. Жители города Оби Новосибирской области больше суток остаются без водоснабжения из-за коммунальной аварии на трубопроводе.

Как рассказали ФАН горожане, порыв произошел вечером 23 мая возле дома №119 Военного городка. Люди жалуются, что к настоящему времени в их домах закончились все запасы питья, а в ближайших магазинах осталась только газированная вода.

«На данный момент отсутствует холодная вода, но и горячая у кого-то вовсе не горячая, а также ржавая. Администрация города никаких сообщений по данному случаю в социальных сетях не оставляет. Как работает водовоз непонятно. Точное количество пострадавших домов не знаю, в детском саду «Солнышко» также нет холодной воды», — прокомментировал ситуацию ФАН местный житель Даниил Елисеев.

Получить оперативный комментарий в администрации города редакции пока не удалось.

Ранее сообщалось, что из-за разлива реки Омь прервано сообщение с самой маленькой деревней Новосибирской области — Лисьи Норки. Люди вынуждены ездить за продуктами и в больницу на моторной лодке. Небольшое поселение находится на севере Убинского района в таежной зоне, в нем проживает всего восемь жителей.