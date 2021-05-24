Уволен начальник департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Новосибирска

Новосибирск, 24 мая. Глава департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Роман Дронов подал в отставку по собственному желанию.

Как стало известно ФАН, муниципальный пост Дронов покинет 26 мая. В мэрии Новосибирска он работает с 2016 года, сначала занимал должность начальника управления пассажирских перевозок, летом 2017 года возглавил департамент. До этого трудился в МУП «Новосибирский метрополитен».

«Скажу откровенно, сотрудничество с департаментом транспорта под руководством Дронова у меня шло с большими «пробуксовками». И, похоже, не только у меня. Не знаю, кто заменит его на этом посту, лишь могу выразить осторожную надежду, что смена руководителя повысит эффективность работы мэрии на этом важном и ответственном участке», — прокомментировал ФАН депутат горсовета Ростислав Антонов.

В подведомственности департамента находится 22 муниципальных учреждения, включая метрополитен, ДЭУ, пассажирские автопредприятия, Горзеленхоз и Горсвет.

Увольнение произошло после критики состояния городских дорог губернатором области и на фоне коррупционного скандала в строительно-дорожной сфере. В регионе расследуются уголовные дела о взяточничестве среди высокопоставленных чиновников, задержаны замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Ставицкий и начальник ТУАД Михаил Чуманов.