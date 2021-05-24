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13:15
Происшествия
Падение школьницы с девятиэтажного дома в Керчи заснял очевидец
13:15
Экономика
Цены на нефть Brent выросли до 67 долларов за баррель на новостях о шторме
13:14
Армия
Капитан Дандыкин: Британии нужно признать поражение в «морской гонке» с Россией
13:10
Армия
На Западе объяснили «Танковый биатлон» любовью русских к танкам
13:07
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева вспомнила о своей студенческой свадьбе
13:05
Общество
В Дагестане указали на дефицит школьных психологов
13:03
Происшествия
Самолету в Хабаровске не позволили сразу приземлиться из-за лисы
13:01
Происшествия
Медсестра умерла от отравления психотропными веществами в туалете ТЦ в Петербурге
13:00
Происшествия
В МВД сообщили о выявленных признаках пропаганды наркотиков в клипах Моргенштерна
13:00
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Эфир: Сергей Бугаев о созданных вместе с группой «Кино» картинах
12:59
Экономика
Экономист Саливон оценил будущее Украины после достройки «СП-2»
12:58
Балканы
Милорад Додик потребовал отменить перевод экс-президента Республики Сербской в Великобританию
12:58
Общество
СК РФ поддержал предложение ФСИН о замене трудовых мигрантов заключенными
12:57
Происшествия
Посольство проверяет информацию о задержании россиянки в Минске
12:56
Новороссия
Донбасс сегодня: Коммунист рассказал о катастрофе в ВСУ, силы ООС готовят подлую провокацию
12:51
Экономика
Более 50 млрд рублей выделит правительство на борьбу с COVID-19
12:51
ФАН-ТВ
Редких бенгальских тигрят познакомили с посетителями бердянского зоопарка
12:50
Политика
Европа отняла важнейший стратегический объект Молдавии за долги
12:49
Общество
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12:48
Происшествия
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Уволен начальник департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Новосибирска

Общество
Уволен начальник департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Новосибирска
 /  Официальный сайт мэрии Новосибирска

Новосибирск, 24 мая. Глава департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Роман Дронов подал в отставку по собственному желанию.

Как стало известно ФАН, муниципальный пост Дронов покинет 26 мая. В мэрии Новосибирска он работает с 2016 года, сначала занимал должность начальника управления пассажирских перевозок, летом 2017 года возглавил департамент. До этого трудился в МУП «Новосибирский метрополитен».

«Скажу откровенно, сотрудничество с департаментом транспорта под руководством Дронова у меня шло с большими «пробуксовками». И, похоже, не только у меня. Не знаю, кто заменит его на этом посту, лишь могу выразить осторожную надежду, что смена руководителя повысит эффективность работы мэрии на этом важном и ответственном участке», — прокомментировал ФАН депутат горсовета Ростислав Антонов.

В подведомственности департамента находится 22 муниципальных учреждения, включая метрополитен, ДЭУ, пассажирские автопредприятия, Горзеленхоз и Горсвет.

Увольнение произошло после критики состояния городских дорог губернатором области и на фоне коррупционного скандала в строительно-дорожной сфере. В регионе расследуются уголовные дела о взяточничестве среди высокопоставленных чиновников, задержаны замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Ставицкий и начальник ТУАД Михаил Чуманов.

увольнение дронов мэрия новосибирска
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