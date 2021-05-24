Люлька с рабочими упала с высоты на стройке в Новосибирске, ФАН узнал подробности

Новосибирск, 24 мая. Строительная люлька с четырьмя рабочими упала с высоты на стройке многоквартирного дома в центре города.

Как стало известно ФАН, несчастный случай произошел на стройплощадке на улице Кропоткина, 130/6.

«Двое из них в тяжелом состоянии: у одного поврежден позвоночник, у второго сломаны шея, ключица, нога. Пострадавших увезли на скорой. Еще один мужчина получил многочисленные травмы, ждет помощи медиков, говорят, его нельзя транспортировать. Четвертый рабочий зацепился за верхний этаж, пострадала нога, но он ходит», — сообщают очевидцы происшествия.

vk.com / Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

По предварительной информации, у подъемника отказал мотор, отвечающий за спуск и подъем конструкции.

Ранее грудная девочка и два ее маленьких брата чуть не погибли в закрытой на ключ горящей квартире в Искитиме. Дети были одни дома и, играя со спичками, подожгли штору в одной из комнат. Их спасли пожарные через балконную дверь.