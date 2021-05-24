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24 мая 11:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:39
Происшествия
В многодетной семье из 13 человек произошла поножовщина в Подмосковье
11:38
ФАН-ТВ
Компания Google подала иск к Роскомнадзору. События дня
11:37
Экономика
Структура кредитования МСП изменилась в России
11:37
Происшествия
СК ходатайствует о продлении ареста обвиняемым в коррупции генералам МВД
11:37
Здоровье
Дагестанский диетолог назвала объем талии, грозящий диабетом и инфарктом
11:36
Общество
Коронавирус выявили у 8406 человек в РФ за сутки
11:36
Политика
Глава Ryanair заявил о присутствии КГБ на борту задержанного в Минске самолета
11:35
Происшествия
Сторож и крики жертв помешали вооруженному краснодарцу совершить изнасилование
11:34
Шоу-бизнес
Актриса Наталия Антонова потратила гонорар сына за съемки в «Бригаде» на еду
11:34
ЦАР
Жители ЦАР попросили устроить дополнительные показы фильма «Турист»
11:33
Экономика
ПТС на праворульные авто будут получать по новой схеме в России
11:33
Происшествия
Угонщица из Флориды заставила полицейских гнаться за ней через несколько округов
11:33
Общество
Власти Приморья ввели режим ЧС во Владивостоке и ряде других территорий региона
11:32
Общество
Президент Татарстана получит 35 тысяч рублей из бюджета Самарской области
11:30
Технологии
Рогозин заявил о поддержке стартапов со стороны Роскосмоса
11:27
Происшествия
Рыбак загадочно исчез в Ленинградской области
11:26
Общество
Власти Подмосковья предупредили о смертельной опасности ландышей для людей и животных
11:25
Общество
Перечислены основные правила посещения Крыма украинцами летом 2021 года
11:25
Политика
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией по политической ситуации в Белоруссии
11:25
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Люлька с рабочими упала с высоты на стройке в Новосибирске, ФАН узнал подробности

Происшествия
Люлька с рабочими упала с высоты на стройке в Новосибирске, ФАН узнал подробности
vk.com  /  Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирск, 24 мая. Строительная люлька с четырьмя рабочими упала с высоты на стройке многоквартирного дома в центре города.

Как стало известно ФАН, несчастный случай произошел на стройплощадке на улице Кропоткина, 130/6.

«Двое из них в тяжелом состоянии: у одного поврежден позвоночник, у второго сломаны шея, ключица, нога. Пострадавших увезли на скорой. Еще один мужчина получил многочисленные травмы, ждет помощи медиков, говорят, его нельзя транспортировать. Четвертый рабочий зацепился за верхний этаж, пострадала нога, но он ходит», — сообщают очевидцы происшествия.

Люлька с рабочими упала с высоты на стройке в Новосибирске, ФАН узнал подробности
vk.com  / Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
По предварительной информации, у подъемника отказал мотор, отвечающий за спуск и подъем конструкции.

Ранее грудная девочка и два ее маленьких брата чуть не погибли в закрытой на ключ горящей квартире в Искитиме. Дети были одни дома и, играя со спичками, подожгли штору в одной из комнат. Их спасли пожарные через балконную дверь.

стройка рабочие несчастный случай строительная люлька
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Все новости / Происшествия / Люлька с рабочими упала с высоты на стройке в Новосибирске, ФАН узнал подробности
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