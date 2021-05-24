Пожарные спасли запертых в горящей квартире детей под Новосибирском

Новосибирск, 24 мая. Грудная девочка и два ее маленьких брата чуть не погибли в закрытой на ключ горящей квартире в Искитиме.

Как сообщили ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, мальчишки шести и четырех лет играли со спичками и подожгли кухонную штору, когда остались в квартире без присмотра взрослых. Их мать вышла в магазин, а детей закрыла на ключ.

«Сообщение о возгорании в пятиэтажном доме в Южном микрорайоне Искитима поступило утром 23 мая от случайного прохожего, который заметил дым и ребенка на балконе второго этажа. При помощи трехколенной лестницы с балкона сотрудники МЧС России спасли двух мальчиков шести и четырех лет и 6-месячную девочку», — рассказали ФАН в ведомстве.

Горение домашних вещей пожарные ликвидировали за три минуты. Дети были переданы бригаде скорой медицинской помощи и доставлены в больницу, по заключению медиков госпитализация им не потребовалась, и малыши остались ждать приезда родителей.

«Возгорания по причине шалости детей с огнем чаще всего происходят, когда они оставлены одни дома или проводят досуг без надлежащего присмотра. Необходимо все время контролировать, чем занят ребенок, периодически повторять с ним правила пожарной безопасности и напоминать, что нельзя играть со спичками и зажигалками. Убедитесь, что ребенок знает свой адрес и единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112», — напомнили в МЧС.

Отмечается, за прошедшую неделю с 17 по 23 мая в Новосибирской области произошло 82 пожара, на которых 11 человек спасены, пятеро травмированы и трое погибли. Причинами большинства пожаров стали короткое замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнем.

Ранее региональную службу МЧС поблагодарили за спасение деревни Мартыново жители Усть-Таркского района Новосибирской области. Населенный пункт оказался в плотном огненном кольце ландшафтных пожаров 11 мая.