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24 мая 10:14
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новостей
10:12
Происшествия
Генпрокуратура передала материалы дела Гагиева в суд
10:11
Экономика
Индекс Мосбиржи показал рост на старте торгов 24 мая
10:11
Происшествия
Мужчина погиб после падения с восьмого этажа дома на юге Петербурга
10:10
Общество
Жители сел под Ульяновском пожаловались на нашествие мошек
10:09
Общество
Не стать обманутым: как отметить Всемирный день без табака в 2021 году
10:09
Происшествия
Злоумышленник с пистолетом сжалился и передумал насиловать студентку из Петербурга
10:07
Происшествия
Труп петербурженки нашли в квартире на Красноармейской
10:03
Общество
Турция может отказаться от ПЦР-тестирования россиян на COVID-19
10:00
Происшествия
Пожарные спасли запертых в горящей квартире детей под Новосибирском
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10:00
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10:00
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Нужно ли отвечать на оскорбления в интернете. Колонка Александра Мясникова
09:58
Общество
Курские пожарные спасли человека из горящего дома на улице Ухтомского
09:58
Экономика
Целевые выплаты на приобретение продуктов могут появиться в России
09:58
Экономика
Налогообложение платежей за ущерб экологии могут отменить в России
09:57
Общество
Ремонт ростовских ливневок хотят включить в госпрограмму по оздоровлению Дона
09:55
Происшествия
Алтайский судья получил 4,5 млн рублей от предпринимателя за «нужные» решения
09:55
Происшествия
Упавшего на рельсы в петербургском метро пассажира успели спасти
09:49
Политика
Посадку рейса Ryanair в Минске обсудят в медиацентре «Патриот»
09:49
Политика
МВД Белоруссии потратило два с половиной часа на проверку самолета Ryanair
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Пожарные спасли запертых в горящей квартире детей под Новосибирском

Происшествия
Пожарные спасли запертых в горящей квартире детей под Новосибирском
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Новосибирск, 24 мая. Грудная девочка и два ее маленьких брата чуть не погибли в закрытой на ключ горящей квартире в Искитиме.

Как сообщили ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, мальчишки шести и четырех лет играли со спичками и подожгли кухонную штору, когда остались в квартире без присмотра взрослых. Их мать вышла в магазин, а детей закрыла на ключ.

«Сообщение о возгорании в пятиэтажном доме в Южном микрорайоне Искитима поступило утром 23 мая от случайного прохожего, который заметил дым и ребенка на балконе второго этажа. При помощи трехколенной лестницы с балкона сотрудники МЧС России спасли двух мальчиков шести и четырех лет и 6-месячную девочку», — рассказали ФАН в ведомстве.

Горение домашних вещей пожарные ликвидировали за три минуты. Дети были переданы бригаде скорой медицинской помощи и доставлены в больницу, по заключению медиков госпитализация им не потребовалась, и малыши остались ждать приезда родителей.

«Возгорания по причине шалости детей с огнем чаще всего происходят, когда они оставлены одни дома или проводят досуг без надлежащего присмотра. Необходимо все время контролировать, чем занят ребенок, периодически повторять с ним правила пожарной безопасности и напоминать, что нельзя играть со спичками и зажигалками. Убедитесь, что ребенок знает свой адрес и единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112», — напомнили в МЧС.

Отмечается, за прошедшую неделю с 17 по 23 мая в Новосибирской области произошло 82 пожара, на которых 11 человек спасены, пятеро травмированы и трое погибли. Причинами большинства пожаров стали короткое замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнем.

Ранее региональную службу МЧС поблагодарили за спасение деревни Мартыново жители Усть-Таркского района Новосибирской области. Населенный пункт оказался в плотном огненном кольце ландшафтных пожаров 11 мая.

дети пожар многодетная семья
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