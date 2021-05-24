Новосибирский губернатор рассказал о борьбе с коррупцией в дорожном строительстве

Новосибирск, 24 мая. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал коррупционный скандал в минтрансе региона и предложил усилить контроль за подрядными дорожными организациями на технологических стадиях.

«Большинство руководителей и сотрудников, которые работают у нас в дорожной отрасли, все-таки добросовестные, честные и принципиальные, но, тем не менее, выводы из этой истории необходимо сделать», — цитирует Травникова «Интерфакс».

По словам губернатора, ранее решать вопрос со сдачей объекта коррупционным способом подрядчика побудил отказ Территориального управления автодорог региона в приемке работ на 20 млн рублей. Эта ситуация, по его мнению, может свидетельствовать о недостаточном контроле строительства на технологических этапах. Контролирующим службам стоит проявлять твердость не только при приемке объекта и проверке гарантийных обязательств, но и на всех этапах строительных работ, уделяя внимание соблюдению технологий, считает глава региона.

«Не получается ли так, что мы проявляем принципиальность при приемке объекта, проявляем принципиальность через год, через два, когда проверяем гарантийные обязательства. Может быть, у нас провал ведения объекта на всех этапах технологических?» — сказал Травников.

Ранее фигурантами уголовного дела о получении взяток при дорожном строительстве стали высокопоставленные чиновники правительства Новосибирской области. В декабре 2020 года задержан начальник ТУАД Михаил Чуманов. Его подозревают во взяточничестве за покровительство подрядчиков при выполнении государственных контрактов на ремонт, реконструкцию и строительство дорожных объектов. В марте этого года аналогичное обвинение предъявлено замминистра транспорта и дорожного хозяйства Сергею Ставицкому. Вместе с ними к дисциплинарной ответственности привлечены еще три работника ведомства.