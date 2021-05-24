Новосибирский губернатор рассказал о борьбе с коррупцией в дорожном строительстве

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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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10:12
Происшествия
Генпрокуратура передала материалы дела Гагиева в суд
10:11
Экономика
Индекс Мосбиржи показал рост на старте торгов 24 мая
10:11
Происшествия
Мужчина погиб после падения с восьмого этажа дома на юге Петербурга
10:10
Общество
Жители сел под Ульяновском пожаловались на нашествие мошек
10:09
Общество
Не стать обманутым: как отметить Всемирный день без табака в 2021 году
10:09
Происшествия
Злоумышленник с пистолетом сжалился и передумал насиловать студентку из Петербурга
10:07
Происшествия
Труп петербурженки нашли в квартире на Красноармейской
10:03
Общество
Турция может отказаться от ПЦР-тестирования россиян на COVID-19
10:00
Происшествия
Пожарные спасли запертых в горящей квартире детей под Новосибирском
10:00
Общество
Романтик 70-х: ФАН вспомнил лучшие роли актера Евгения Киндинова в его день рождения
10:00
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«Истинно-православная церковь» — московская секта оккультистов. Расследование ФАН
10:00
Общество
Нужно ли отвечать на оскорбления в интернете. Колонка Александра Мясникова
09:58
Общество
Курские пожарные спасли человека из горящего дома на улице Ухтомского
09:58
Экономика
Целевые выплаты на приобретение продуктов могут появиться в России
09:58
Экономика
Налогообложение платежей за ущерб экологии могут отменить в России
09:57
Общество
Ремонт ростовских ливневок хотят включить в госпрограмму по оздоровлению Дона
09:55
Происшествия
Алтайский судья получил 4,5 млн рублей от предпринимателя за «нужные» решения
09:55
Происшествия
Упавшего на рельсы в петербургском метро пассажира успели спасти
09:49
Политика
Посадку рейса Ryanair в Минске обсудят в медиацентре «Патриот»
09:49
Политика
МВД Белоруссии потратило два с половиной часа на проверку самолета Ryanair
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Новосибирский губернатор рассказал о борьбе с коррупцией в дорожном строительстве

  /   Обновлено: 24 мая 2021 09:22
Общество
Новосибирский губернатор рассказал о борьбе с коррупцией в дорожном строительстве
nso.ru  /  Правительство Новосибирской области

Новосибирск, 24 мая. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал коррупционный скандал в минтрансе региона и предложил усилить контроль за подрядными дорожными организациями на технологических стадиях.

«Большинство руководителей и сотрудников, которые работают у нас в дорожной отрасли, все-таки добросовестные, честные и принципиальные, но, тем не менее, выводы из этой истории необходимо сделать», — цитирует Травникова «Интерфакс».

По словам губернатора, ранее решать вопрос со сдачей объекта коррупционным способом подрядчика побудил отказ Территориального управления автодорог региона в приемке работ на 20 млн рублей. Эта ситуация, по его мнению, может свидетельствовать о недостаточном контроле строительства на технологических этапах. Контролирующим службам стоит проявлять твердость не только при приемке объекта и проверке гарантийных обязательств, но и на всех этапах строительных работ, уделяя внимание соблюдению технологий, считает глава региона.

«Не получается ли так, что мы проявляем принципиальность при приемке объекта, проявляем принципиальность через год, через два, когда проверяем гарантийные обязательства. Может быть, у нас провал ведения объекта на всех этапах технологических?» — сказал Травников.

Ранее фигурантами уголовного дела о получении взяток при дорожном строительстве стали высокопоставленные чиновники правительства Новосибирской области. В декабре 2020 года задержан начальник ТУАД Михаил Чуманов. Его подозревают во взяточничестве за покровительство подрядчиков при выполнении государственных контрактов на ремонт, реконструкцию и строительство дорожных объектов. В марте этого года аналогичное обвинение предъявлено замминистра транспорта и дорожного хозяйства Сергею Ставицкому. Вместе с ними к дисциплинарной ответственности привлечены еще три работника ведомства.

коррупция травников дорожное строительство
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