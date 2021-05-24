Спасенная из огненного кольца новосибирская деревня поблагодарила своих спасателей

Новосибирск, 24 мая. Жители Усть-Таркского района Новосибирской области поблагодарили региональную службу МЧС за спасение деревни Мартыново.

Населенный пункт оказался в плотном огненном кольце ландшафтных пожаров 11 мая. По рассказу жителей, огонь пришел неожиданно из Омской области и бушевал больше десяти часов. Тушили его сотрудники службы спасения Яркульского отдельного поста ПЧ-127.

«Еще немножко и деревня загорелась бы, а у нас в Мартыново живут одни пенсионеры и инвалиды. Во время пожара ни один дом, ни одно административное здание не пострадали от огня. Он просто не прорвался в деревню, пройти ему не дали своими умелыми действиями Дмитрий Воробьев, Павел Шилов, Иван Тищенко, Егор Мерекин, Александр Савельев и командир ОП Валерий Горенков. Большое человеческое спасибо, что вы есть и приходите на помощь в трудные для нас часы», — написали селяне в МЧС России.

В главном управлении МЧС России по Новосибирской области отметили ФАН, что всего в этом году с начала пожароопасного сезона новосибирские огнеборцы не допустили распространения огня на территорию шести населенных пунктов и трех садоводческих общества, где существовала реальная угроза перехода природного пожара на жилые дома и строения.

Ранее стихийные природные пожары уничтожили 2,5 тысячи га на территории государственного природного заповедника федерального значения «Кирзинский заказник». Противостояние огню продолжалось больше двух суток.