Спасенная из огненного кольца новосибирская деревня поблагодарила своих спасателей

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 мая 10:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:12
Происшествия
Генпрокуратура передала материалы дела Гагиева в суд
10:11
Экономика
Индекс Мосбиржи показал рост на старте торгов 24 мая
10:11
Происшествия
Мужчина погиб после падения с восьмого этажа дома на юге Петербурга
10:10
Общество
Жители сел под Ульяновском пожаловались на нашествие мошек
10:09
Общество
Не стать обманутым: как отметить Всемирный день без табака в 2021 году
10:09
Происшествия
Злоумышленник с пистолетом сжалился и передумал насиловать студентку из Петербурга
10:07
Происшествия
Труп петербурженки нашли в квартире на Красноармейской
10:03
Общество
Турция может отказаться от ПЦР-тестирования россиян на COVID-19
10:00
Происшествия
Пожарные спасли запертых в горящей квартире детей под Новосибирском
10:00
Общество
Романтик 70-х: ФАН вспомнил лучшие роли актера Евгения Киндинова в его день рождения
10:00
Расследования
«Истинно-православная церковь» — московская секта оккультистов. Расследование ФАН
10:00
Общество
Нужно ли отвечать на оскорбления в интернете. Колонка Александра Мясникова
09:58
Общество
Курские пожарные спасли человека из горящего дома на улице Ухтомского
09:58
Экономика
Целевые выплаты на приобретение продуктов могут появиться в России
09:58
Экономика
Налогообложение платежей за ущерб экологии могут отменить в России
09:57
Общество
Ремонт ростовских ливневок хотят включить в госпрограмму по оздоровлению Дона
09:55
Происшествия
Алтайский судья получил 4,5 млн рублей от предпринимателя за «нужные» решения
09:55
Происшествия
Упавшего на рельсы в петербургском метро пассажира успели спасти
09:49
Политика
Посадку рейса Ryanair в Минске обсудят в медиацентре «Патриот»
09:49
Политика
МВД Белоруссии потратило два с половиной часа на проверку самолета Ryanair
Все новости
24 мая 10:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:12
Происшествия
Генпрокуратура передала материалы дела Гагиева в суд
10:11
Экономика
Индекс Мосбиржи показал рост на старте торгов 24 мая
10:11
Происшествия
Мужчина погиб после падения с восьмого этажа дома на юге Петербурга
10:10
Общество
Жители сел под Ульяновском пожаловались на нашествие мошек
10:09
Общество
Не стать обманутым: как отметить Всемирный день без табака в 2021 году
10:09
Происшествия
Злоумышленник с пистолетом сжалился и передумал насиловать студентку из Петербурга
10:07
Происшествия
Труп петербурженки нашли в квартире на Красноармейской
10:03
Общество
Турция может отказаться от ПЦР-тестирования россиян на COVID-19
10:00
Происшествия
Пожарные спасли запертых в горящей квартире детей под Новосибирском
10:00
Общество
Романтик 70-х: ФАН вспомнил лучшие роли актера Евгения Киндинова в его день рождения
10:00
Расследования
«Истинно-православная церковь» — московская секта оккультистов. Расследование ФАН
10:00
Общество
Нужно ли отвечать на оскорбления в интернете. Колонка Александра Мясникова
09:58
Общество
Курские пожарные спасли человека из горящего дома на улице Ухтомского
09:58
Экономика
Целевые выплаты на приобретение продуктов могут появиться в России
09:58
Экономика
Налогообложение платежей за ущерб экологии могут отменить в России
09:57
Общество
Ремонт ростовских ливневок хотят включить в госпрограмму по оздоровлению Дона
09:55
Происшествия
Алтайский судья получил 4,5 млн рублей от предпринимателя за «нужные» решения
09:55
Происшествия
Упавшего на рельсы в петербургском метро пассажира успели спасти
09:49
Политика
Посадку рейса Ryanair в Минске обсудят в медиацентре «Патриот»
09:49
Политика
МВД Белоруссии потратило два с половиной часа на проверку самолета Ryanair
Все новости

Спасенная из огненного кольца новосибирская деревня поблагодарила своих спасателей

  /   Обновлено: 24 мая 2021 09:21
Происшествия
Спасенная из огненного кольца новосибирская деревня поблагодарила своих спасателей
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Новосибирск, 24 мая. Жители Усть-Таркского района Новосибирской области поблагодарили региональную службу МЧС за спасение деревни Мартыново.

Населенный пункт оказался в плотном огненном кольце ландшафтных пожаров 11 мая. По рассказу жителей, огонь пришел неожиданно из Омской области и бушевал больше десяти часов. Тушили его сотрудники службы спасения Яркульского отдельного поста ПЧ-127.

«Еще немножко и деревня загорелась бы, а у нас в Мартыново живут одни пенсионеры и инвалиды. Во время пожара ни один дом, ни одно административное здание не пострадали от огня. Он просто не прорвался в деревню, пройти ему не дали своими умелыми действиями Дмитрий Воробьев, Павел Шилов, Иван Тищенко, Егор Мерекин, Александр Савельев и командир ОП Валерий Горенков. Большое человеческое спасибо, что вы есть и приходите на помощь в трудные для нас часы», — написали селяне в МЧС России.

В главном управлении МЧС России по Новосибирской области отметили ФАН, что всего в этом году с начала пожароопасного сезона новосибирские огнеборцы не допустили распространения огня на территорию шести населенных пунктов и трех садоводческих общества, где существовала реальная угроза перехода природного пожара на жилые дома и строения.

Ранее стихийные природные пожары уничтожили 2,5 тысячи га на территории государственного природного заповедника федерального значения «Кирзинский заказник». Противостояние огню продолжалось больше двух суток.

пожар деревня новосибирская область благодарность мчс
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 256186 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 90097 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Армия 82135 21 мая 2021
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 73990 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 68103 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Все новости / Происшествия / Спасенная из огненного кольца новосибирская деревня поблагодарила своих спасателей
Рейтинг@Mail.ru