Водитель без прав сбил насмерть 23-летнего мужчину и скрылся в новосибирском поселке

Новосибирск, 23 мая. Восемнадцатилетний водитель без прав сбил насмерть пешехода в Барабинском районе.

Как сообщили в главном управлении МВД России по Новосибирской области, трагедия произошла под утро 22 мая в селе Таскаево. Молодой парень за рулем ВАЗ-2106 сбил двух пешеходов 23 и 18 лет, которые шли ему навстречу по встречной полосе дороги, и сбежал с места аварии.

«В результате ДТП пострадавший 23-летний мужчина от полученных травм скончался в карете скорой помощи, второй молодой человек с травмами различной степени тяжести госпитализирован», — сообщили в полиции.

Виновного в происшествии нашли в течение нескольких часов и выяснили, что мужчина не имел прав садиться за руль автомобиля. Уточняется, что в момент задержания он находился в состоянии опьянения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему может грозить лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Ранее два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе под Новосибирском. Смертельную дорожную аварию на федеральной трассе в Чулымском районе спровоцировал водитель внедорожника Nissan Terrano.