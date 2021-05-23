Женщину из горящей квартиры спасли новосибирские огнеборцы

Новосибирск, 23 мая. Троих детей и восьмерых взрослых эвакуировали сотрудники МЧС из горящего многоквартирного дома в Октябрьском районе города.

Как сообщили ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, в происшествии накануне вечером пострадала хозяйка квартиры, где и произошел пожар.

«В 23:38 по местному времени пожарно-спасательные подразделения прибыли по сообщению о возгорании в двухэтажном многоквартирном доме по улице Коммунстроевской. В это время в подъезде присутствовало задымление. Личный состав пожарной охраны эвакуировал 11 человек, трое из них — дети. Из горящей квартиры на втором этаже сотрудники МЧС России спасли женщину, которую при помощи спасательных устройств передали бригаде медиков», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу. Причину случившегося устанавливают. Уточняется, что огнем повреждены домашние вещи и холодильник.

Ранее пожар в жилой квартире двухэтажного дома на улице Фасадной в Ленинском районе унес жизни двух женщин и одного мужчины. До прибытия пожарных из дома эвакуировались десять человек, включая одного ребенка.