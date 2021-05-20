Катающимся на электросамокатах новосибирцам запретили выезжать на проезжую часть

Новосибирск, 20 мая. Госавтоинспекция приравняла катающихся на электросамокатах горожан к пешеходам и запретила выезжать на проезжую часть.

Как объяснили ФАН в Госавтоинспекции Новосибирской области, на данный момент лица, передвигающиеся на электросамокатах, относятся к категории пешеходов и должны подчиняться правилам, предписанным пешим участникам дорожного движения.

«Определение участников дорожного движения данного вида к иной категории находится на стадии разработки законопроекта, на данный момент законодательно это мера никак не утверждена», — объяснили ФАН в ведомстве.

Согласно действующим нормам участники дорожного движения квалифицируются по трем группам: пешеходы, водители, пассажиры. Статус электросамокатеров в законе не определен, а сам транспорт не внесен как отдельная категория.

Недавно в рамках проекта постановления Правительства РФ Минтрансу предложили в одном из пунктов ПДД добавить наряду с велосипедистами и «лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности». По версии авторов документа, эта формулировка должна собрать в себе владельцев всевозможных моделей колесных самокатов.