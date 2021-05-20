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новостей
09:51
Экономика
Ипотечный бум привел к росту спроса на услуги ремонта в России
09:51
Армия
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Армении
09:49
Происшествия
Охрана школы в Петербурге не подтвердила задержание школьника в странном обмундировании
09:45
Общество
Директор Кунсткамеры Андрей Головнев ответит на вопросы в пресс-центре «Патриот»
09:44
Происшествия
МЧС привлекло авиацию для тушения пожара площадью 4,2 тыс. «квадратов» в Иркутской области
09:43
Россия
Расследование гибели людей на пожаре взято на личный контроль главы СУ СКР Прикамья
09:42
Шоу-бизнес
Племянник Янковского напомнил о многочисленных романах Прокловой
09:42
Происшествия
Один человек пострадал во время шторма в Петербурге
09:40
Происшествия
В Новосибирске начнется суд над маньяком из «Березовой рощи»
09:37
Армия
Более 4 тысяч ракет выпущено по Израилю из сектора Газа с 10 мая
09:36
Общество
Новый пассажирский терминал в аэропорту Кемерова откроют до конца мая
09:35
Происшествия
Полицейского выгнали с работы за публикацию видео с допросом казанского стрелка
09:34
Политика
Начальник ФСИН рассказал о стабилизации самочувствия Алексея Навального
09:31
Общество
Строительство Южного подъезда к Ростову могут завершить на год раньше
09:31
Экономика
ЕАЭС может вернуть пошлину на ввоз электромобилей
09:30
Политика
МИД РФ анонсировал ответ на высылку дипломата из Северной Македонии
09:26
Общество
Развитие кикбоксинга в России и Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»
09:23
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Ходченкова чувствует себя некомфортно на светских тусовках
09:21
Общество
Опрос показал, что 51% жителей Москвы хочет вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
09:17
Армия
Корабль Черноморского флота «Василий Быков» совершает переход в Средиземное море
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В Новосибирске начнется суд над маньяком из «Березовой рощи»

Происшествия
В Новосибирске начнется суд над маньяком из «Березовой рощи»
пресс-служба  /  Следственное управление СК России по Новосибирской области

Новосибирск, 20 мая. Дело 46-летнего рецидивиста, душившего женщин в городском парке отдыха, передано на рассмотрение Дзержинского районного суда.

Как сообщили в Следственном комитете России по Новосибирской области, мужчина обвиняется в изнасиловании, попытке изнасилования и разбое, которые совершал летом прошлого года на территории городского парка культуры и отдыха «Березовая роща» в Дзержинском районе.

По данным следствия, обвиняемый дважды напал на женщин. Первое преступление он совершил ночью 8 августа. В состоянии алкогольного опьянения рецидивист пытался познакомиться с потерпевшей, но получил отказ. После этого он напал на нее со спины и стал душить. Девушка потеряла сознание, тогда преступник оттащил ее тело вглубь лесной зоны парка и надругался.

В Новосибирске начнется суд над маньяком из «Березовой рощи»
пресс-служба  / Следственное управление СК России по Новосибирской области
Через несколько дней в ночное время обвиняемый вновь вышел на «охоту» и вблизи «Березовой рощи» встретил очередную потерпевшую. Девушка была в наушниках. Преступник шел за жертвой до темного и безлюдного места, где внезапно со спины напал, повалил на землю и стал душить. Однако потерпевшая стала сопротивляться, напуганный быть увиденным посторонними, напавший скрылся с места преступления.

«В ходе расследования уголовного дела вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признал частично», — рассказали в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Обвинительное заключение утверждено прокурором. Уголовное дело передано на рассмотрение в Дзержинский районный суд города Новосибирска.

Ранее новосибирские следователи отдали под суд четверых несовершеннолетних грабителей за серию преступлений против чужой собственности, им инкриминировано 22 эпизода. По данным следствия, организованная банда подростков на протяжении 2020 года совершила 11 краж, 10 угонов автомашин и одно разбойное нападение с заточенной отверткой в качестве оружия. 

новосибирск маньяк березовая роща
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