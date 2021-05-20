В Новосибирске начнется суд над маньяком из «Березовой рощи»

Новосибирск, 20 мая. Дело 46-летнего рецидивиста, душившего женщин в городском парке отдыха, передано на рассмотрение Дзержинского районного суда.

Как сообщили в Следственном комитете России по Новосибирской области, мужчина обвиняется в изнасиловании, попытке изнасилования и разбое, которые совершал летом прошлого года на территории городского парка культуры и отдыха «Березовая роща» в Дзержинском районе.

По данным следствия, обвиняемый дважды напал на женщин. Первое преступление он совершил ночью 8 августа. В состоянии алкогольного опьянения рецидивист пытался познакомиться с потерпевшей, но получил отказ. После этого он напал на нее со спины и стал душить. Девушка потеряла сознание, тогда преступник оттащил ее тело вглубь лесной зоны парка и надругался.

пресс-служба / Следственное управление СК России по Новосибирской области

«В ходе расследования уголовного дела вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признал частично», — рассказали в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Через несколько дней в ночное время обвиняемый вновь вышел на «охоту» и вблизи «Березовой рощи» встретил очередную потерпевшую. Девушка была в наушниках. Преступник шел за жертвой до темного и безлюдного места, где внезапно со спины напал, повалил на землю и стал душить. Однако потерпевшая стала сопротивляться, напуганный быть увиденным посторонними, напавший скрылся с места преступления.

Обвинительное заключение утверждено прокурором. Уголовное дело передано на рассмотрение в Дзержинский районный суд города Новосибирска.

Ранее новосибирские следователи отдали под суд четверых несовершеннолетних грабителей за серию преступлений против чужой собственности, им инкриминировано 22 эпизода. По данным следствия, организованная банда подростков на протяжении 2020 года совершила 11 краж, 10 угонов автомашин и одно разбойное нападение с заточенной отверткой в качестве оружия.