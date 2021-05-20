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09:51
Экономика
Ипотечный бум привел к росту спроса на услуги ремонта в России
09:51
Армия
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Армении
09:49
Происшествия
Охрана школы в Петербурге не подтвердила задержание школьника в странном обмундировании
09:45
Общество
Директор Кунсткамеры Андрей Головнев ответит на вопросы в пресс-центре «Патриот»
09:44
Происшествия
МЧС привлекло авиацию для тушения пожара площадью 4,2 тыс. «квадратов» в Иркутской области
09:43
Россия
Расследование гибели людей на пожаре взято на личный контроль главы СУ СКР Прикамья
09:42
Шоу-бизнес
Племянник Янковского напомнил о многочисленных романах Прокловой
09:42
Происшествия
Один человек пострадал во время шторма в Петербурге
09:40
Происшествия
В Новосибирске начнется суд над маньяком из «Березовой рощи»
09:37
Армия
Более 4 тысяч ракет выпущено по Израилю из сектора Газа с 10 мая
09:36
Общество
Новый пассажирский терминал в аэропорту Кемерова откроют до конца мая
09:35
Происшествия
Полицейского выгнали с работы за публикацию видео с допросом казанского стрелка
09:34
Политика
Начальник ФСИН рассказал о стабилизации самочувствия Алексея Навального
09:31
Общество
Строительство Южного подъезда к Ростову могут завершить на год раньше
09:31
Экономика
ЕАЭС может вернуть пошлину на ввоз электромобилей
09:30
Политика
МИД РФ анонсировал ответ на высылку дипломата из Северной Македонии
09:26
Общество
Развитие кикбоксинга в России и Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»
09:23
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Ходченкова чувствует себя некомфортно на светских тусовках
09:21
Общество
Опрос показал, что 51% жителей Москвы хочет вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
09:17
Армия
Корабль Черноморского флота «Василий Быков» совершает переход в Средиземное море
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Долги за капремонт населения Новосибирской области превысили 1 млрд рублей

Общество
Долги за капремонт населения Новосибирской области превысили 1 млрд рублей
pixabay.com  / 

Новосибирск, 20 мая. Жители Новосибирской области накопили долг по взносам за капитальный ремонт своего жилья в 1,073 млрд рублей.

Как  стало известно ФАН, за последний год сумма просроченной задолженности увеличилась на 30 млн рублей. При этом порядка 200 млн рублей уже невозможны к взысканию.

Такие данные привел и. о. исполнительного директора Фонда модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области Дмитрий Кулешов на встрече с парламентариями региона. По его словам, большая часть невозможного к взысканию долга касается имущества Минобороны РФ и гражданского жилья, приватизированного до 1998 года.

Сообщается, что за четыре месяца 2021 года региональный оператор направил 15 882 заявления на возбуждение исполнительного производства для взыскания задолженности по ранее вынесенным судебным решениям на 129,9 млн рублей.

Ранее россиянам объяснили нюансы предоставления льгот и компенсаций на оплату ЖКХ. В список льготников входят граждане с инвалидностью, ветераны ВОВ, боевых действий, ветераны труда, пережившие блокаду Ленинграда, и члены семей умерших участников войны и боевых действий, а также многодетные семьи, работники сферы образования, проживающие в селах. Кроме того, льготы положены донорам, детям-сиротам и другим категориям россиян.

жкх новосибирск долги капремонт
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