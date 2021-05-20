Долги за капремонт населения Новосибирской области превысили 1 млрд рублей

Новосибирск, 20 мая. Жители Новосибирской области накопили долг по взносам за капитальный ремонт своего жилья в 1,073 млрд рублей.

Как стало известно ФАН, за последний год сумма просроченной задолженности увеличилась на 30 млн рублей. При этом порядка 200 млн рублей уже невозможны к взысканию.

Такие данные привел и. о. исполнительного директора Фонда модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области Дмитрий Кулешов на встрече с парламентариями региона. По его словам, большая часть невозможного к взысканию долга касается имущества Минобороны РФ и гражданского жилья, приватизированного до 1998 года.

Сообщается, что за четыре месяца 2021 года региональный оператор направил 15 882 заявления на возбуждение исполнительного производства для взыскания задолженности по ранее вынесенным судебным решениям на 129,9 млн рублей.

Ранее россиянам объяснили нюансы предоставления льгот и компенсаций на оплату ЖКХ. В список льготников входят граждане с инвалидностью, ветераны ВОВ, боевых действий, ветераны труда, пережившие блокаду Ленинграда, и члены семей умерших участников войны и боевых действий, а также многодетные семьи, работники сферы образования, проживающие в селах. Кроме того, льготы положены донорам, детям-сиротам и другим категориям россиян.