Трамвай с изображением истребителя СУ-34 вышел на линию в Новосибирске

Новосибирск, 20 мая. Разрисованный в честь 90-летия завода Чкалова трамвай заработал на городском маршруте №14.

Художники расписали вагон электротранспорта в сине-зеленой гамме, изобразив на нем истребитель-бомбардировщик СУ-34 и символику Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова. В этом году компания отмечает свое 90-летие. Историю она ведет с 1936 года и является одним из крупнейших самолетостроительных предприятий России.

К производству постановочной серии новейшего многофункционального самолета четвертого поколения — Су-27ИБ, который впоследствии получил обозначение СУ-32 и СУ-34, новосибирские авиастроители приступили в конце 80-х годов и продолжают до сих пор.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что собирается разместить Су-34 на аэродромах арктических островов. Самолеты будут базироваться на Земле Франца-Иосифа и Новосибирских островах. Для этого там строят специальную инфраструктуру.