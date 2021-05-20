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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:51
Экономика
Ипотечный бум привел к росту спроса на услуги ремонта в России
09:51
Армия
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Армении
09:49
Происшествия
Охрана школы в Петербурге не подтвердила задержание школьника в странном обмундировании
09:45
Общество
Директор Кунсткамеры Андрей Головнев ответит на вопросы в пресс-центре «Патриот»
09:44
Происшествия
МЧС привлекло авиацию для тушения пожара площадью 4,2 тыс. «квадратов» в Иркутской области
09:43
Россия
Расследование гибели людей на пожаре взято на личный контроль главы СУ СКР Прикамья
09:42
Шоу-бизнес
Племянник Янковского напомнил о многочисленных романах Прокловой
09:42
Происшествия
Один человек пострадал во время шторма в Петербурге
09:40
Происшествия
В Новосибирске начнется суд над маньяком из «Березовой рощи»
09:37
Армия
Более 4 тысяч ракет выпущено по Израилю из сектора Газа с 10 мая
09:36
Общество
Новый пассажирский терминал в аэропорту Кемерова откроют до конца мая
09:35
Происшествия
Полицейского выгнали с работы за публикацию видео с допросом казанского стрелка
09:34
Политика
Начальник ФСИН рассказал о стабилизации самочувствия Алексея Навального
09:31
Общество
Строительство Южного подъезда к Ростову могут завершить на год раньше
09:31
Экономика
ЕАЭС может вернуть пошлину на ввоз электромобилей
09:30
Политика
МИД РФ анонсировал ответ на высылку дипломата из Северной Македонии
09:26
Общество
Развитие кикбоксинга в России и Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»
09:23
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Ходченкова чувствует себя некомфортно на светских тусовках
09:21
Общество
Опрос показал, что 51% жителей Москвы хочет вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
09:17
Армия
Корабль Черноморского флота «Василий Быков» совершает переход в Средиземное море
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Трамвай с изображением истребителя СУ-34 вышел на линию в Новосибирске

Общество
Трамвай с изображением истребителя СУ-34 вышел на линию в Новосибирске
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Новосибирск, 20 мая. Разрисованный в честь 90-летия завода Чкалова трамвай заработал на городском маршруте №14.

Художники расписали вагон электротранспорта в сине-зеленой гамме, изобразив на нем истребитель-бомбардировщик СУ-34 и символику Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова. В этом году компания отмечает свое 90-летие. Историю она ведет с 1936 года и является одним из крупнейших самолетостроительных предприятий России.

К производству постановочной серии новейшего многофункционального самолета четвертого поколения — Су-27ИБ, который впоследствии получил обозначение СУ-32 и СУ-34, новосибирские авиастроители приступили в конце 80-х годов и продолжают до сих пор.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что собирается разместить Су-34 на аэродромах арктических островов. Самолеты будут базироваться на Земле Франца-Иосифа и Новосибирских островах. Для этого там строят специальную инфраструктуру.

новосибирск су-34 трамвай завод им. чкалова
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