В Новосибирске начали строительство подземного тоннеля для четвертого моста через Обь

Новосибирск, 19 мая. Подземный автомобильный тоннель к будущему четвертому мосту через Обь начали строить в левобережной части города.

Сооружение возводят в районе площади Труда под Транссибирской железнодорожной магистралью. Длина шестиполосного тоннеля составит 45 метров. Работы должны завершиться до конца 2021 года.

В пресс-службе концессионера проекта сообщают, что все работы по созданию мостового перехода ведутся в соответствии с графиком. В настоящее время они организованы сразу на восьми площадках, расположенных на обоих берегах Оби включая русло реки.

Напомним, новый мост строится на принципах государственно-частного партнерства. Инвестором выступает Группа «ВИС», в финансировании участвует Газпромбанк. Общая протяженность автодороги с учетом транспортных развязок, тоннелей и подходов к мосту составит порядка пяти километров. Мост соединит улицу Ипподромскую с площадью Труда и пройдет параллельно существующему железнодорожному переходу. Он обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь». По мнению депутатов Законодательного Собрания области, реализация инвестиционного проекта будет способствовать развитию дорожной сети и самого города.