Породистые «дворняги»: почему подпольные заводчики-живодеры остаются безнаказанными

Новосибирскую заводчицу собак освободили от обвинений в мошенничестве и жестоком обращении с животными в обмен на жизни 70 чихуахуа.

Зверский инцидент произошел вначале мая в частном секторе Новосибирска. Десятки искалеченных собак самой маленькой породы мира — чихуахуа, и трех шпицев нашли в доме на улице Талбуховской. Их обнаружила хозяйка дома, она заехала просто проверить состояние жилища, которое сдавала одинокой женщине. Но увиденное повергло ее в шок: две жилых комнаты с занавешенными шторами и деревянными перегородками буквально кишели животными.

От ужаса она сняла происходящее на камеру телефона и немедленно отправила видео своей подруге, та еще подруге, и через несколько минут ролик оказался в Интернете и чатах зоозащитников, которые сначала решили, что это очередной мем, но очень быстро выяснилось, что это не шутка, животные действительно нуждались в помощи. Также быстро общественники узнали телефон заводчицы и адрес «собачьего карцера». Операция по спасению чихуахуа началась.

День первый

После долгих телефонных звонков и уговоров женщина по имени Лариса согласилась отдать часть животных, но самых больных и старых, больше непригодных к разведению. В числе этой первой партии высвободившихся оказалось 42 чихуахуа. Питомцев забирали новосибирские зоозащитницы Елена Чайка и Ольга Краснова и развезли по больницам и приютам города.

«Когда я туда зашла, у меня глаза слезиться начали. Собаки прыгали друг на друга, дрались, визжали. Часть с ранами, в запекшейся крови, среди них были и беременные. Воды у них не было, миски стояли сухие, в одной из них лежала старушка чихуахуа. Дом на жилой вообще не похож: стоят кровати со скрученными матрасами наверху, горы грязной посуды, все окна занавешены, духота, на полу опилки, вонь невыносимая», — рассказывает ФАН Ольга Краснова.

/ Ольга Краснова

Во второй день к проблеме подключилась общественный инспектор по правам животных. В «нехорошем доме» на Талбуховской оставалось еще 29 замученных животных. Этих заводчица Лариса отдавать отказалась, но и показать документы на свою собственность тоже не смогла. Договориться удалось только под юридическим нажимом и с условием невмешательства в это дело полицейских.

«Собачки похожи на породистых, но без документов — это дворняги. Действия этой женщины подпадают под статью мошенничество, так как она продавала собак без документов и заведомо больных. Не было никакого плана по вязкам, никакого контроля, от кого щенки, то ли от мамы с сыном, то ли от папы с дочкой. В общем, процесс совершенно не контролируемый», — рассказала ФАН общественный инспектор по спасению животных Анна Шаломова.

После осмотра ветеринаров выяснилось, что почти все собаки заражены инфекционными заболеваниями, у некоторых из-за скрещивания между близкими родственниками онкология и другие патологии. Самому молодому чихуахуа — четыре месяца, большинство в возрасте одного года. Среди спасенных собак оказался белый шпиц без глаз, на мордочке просто дырки, даже не зашиты.

/ Ольга Краснова

«Мы в шоковом состоянии, такого количества тяжелых собак еще не забирали. Они в плачевном состоянии, у всех текли глаза. Зубы гнилые даже у молодых особей, видимо, от плохого корма. Там стояли три мешка с размером гранул как для лабрадора, крупных собак, где одна гранула примерно в полголовы чихуахуа. Не представляю, как они это могли грызть», — рассказала собеседница ФАН.

Сейчас все животные под контролем зоозащиты, размещены в приютах и на передержках. Они будут стерилизованы и привиты от паразитов. Часть уже обрела новую семью. Желающих завести питомца из этого дома оказалось очень много. Но собачек передают только надежным людям по договорам передачи. Собаки невоспитанные, ни к чему не приучены. Понимают это не все.

«Это больные животные, скорее всего, с генетическими дефектами, которые могут проявиться чуть позже. За ними нужен очень дорогостоящий уход и постоянный контроль у ветеринара, и это не только стерилизация, чистка и удаление зубов. Понятно, все они невоспитанные, привыкли жить в таком скученном состоянии и ходить в туалет куда угодно», — говорит Анна Шаломова.

У скромной дамы было всего три собачки

Седая, скромно одетая женщина лет 60-ти с хвостиком и рюкзачком рассказала общественникам, что изначально у нее было всего три собаки, якобы когда-то знакомая попросила за ними присмотреть и оставила навсегда. Утверждает, что животных держала для себя, продавать стала только последние пометы — щенята стали рождаться с болезнью глаз.

«Один пес оказался с клеймом элитного питомника «Московский». Новые владельцы связались с руководством и выяснили, что эта женщина Лариса брала его у них семь лет назад. Представляете, размножить 70 собачек. С клеймом они стоят до 40 тысяч. У нее были неклейменые, как мне сказали, она продавала их очень дешево, по тысяче рублей, потому что открываешь ротик — там черные зубы. У многих языки торчат. Все это издержки вот этого беспорядочного размножения», — прокомментировала ФАН Галина Клебче, владелица новосибирского приюта «Право животных на жизнь».

В этой ситуации уместно предъявить обвинения по статье 245 Уголовного кодекса России — жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности, наказывается штрафом или арестом до полугода. Но в интересах чихуахуа активисты пообещали ничего не возбуждать и полицию не привлекать. Обещание — в обмен на больных животных.

/ Ольга Краснова

Нет правил и последствий — есть жестокость

По рассказам активистов, на Талбуховской было нарушено законодательство и в части ответственного обращения с животными: не соблюдены квадратные метры на количество особей, условия их питания, непрерывного, бесконтрольного размножения. Все это хорошо запечатлено на множественных видео и фото. Но эта картина далеко не единичный случай для Новосибирска и тем более страны в целом.

«Подпольные заводчики существуют в разных точках Новосибирской области, животных содержат в критических условиях и используют только для получения потомства и дальнейшей продажи элитных щенков. Это по все стране, поскольку считается легкими деньгами, человек ни во что не вкладывается, только зарабатывает на этом деньги. Собаки очень быстро изнашиваются и приходят в негодность. Сучки идут на выброс через 4–5 лет. У них просто полностью изнашивается организм непрерывными родами, особенно при плохом питании. Нормальные заводчики вяжут собаку максимум раз в год, а то и реже. При очень хорошем питании с витаминными добавками, и каждый щенок под контролем», — комментирует Анна Шаломова.

По ее словам, ситуация будет оставаться беспросветной до тех пор, пока в законе не появятся нормы, ужесточающие разведение. Сегодня, можно сказать, нет никаких жестких правил, нет дисциплинирующих последствий. Получается, в России животных можно разводить бесконтрольно. Этот бизнес никак не регистрируется и не контролируется.

«Недобросовестных заводчиков можно привлечь к ответственности только с доказательствами, что в непригодные для жизни условия собаки помещены умышленно, вовремя не оказана ветеринарная помощь. И наказание за это чисто символическое. В законе сказано, что владелец должен предпринять все возможные усилия, чтобы предупредить появление нежелательного потомства. Но это в качестве пожелания, а не требования. Обязать человека стерилизовать свое животное по закону у нас возможности нет. Взываем только к разуму, у некоторых этого разума нет, к сожалению», — прокомментировала собеседница ФАН.

/ Ольга Краснова

Руководитель новосибирского приюта для бездомных собак Галина Клебче тоже поделилась с ФАН мнением, что в Новосибирске довольно много недобросовестных заводчиков, и очень часто животные содержатся в антисанитарных, жестоких условиях. Лично ей приходилось разбираться с заводчицей хаски, которая разводила сибирских ездовых собак в маленькой съемной квартире в Академгородке.

«Недавно произошла еще одна неприятная история. Девушка долго искала свою собаку элитной охотничьей породы и через полтора года нашла ее в деревне под Новосибирском. Там мужик занимается разведением охотничьих собак в сарае, в темных клетках сидят охотничьи породистые псы, которых он там размножает и продает щенков. И ее пес оказался там, когда его забрали, он был без зубов, в шрамах. Скорее всего, его кто-то выкрал у них и отвез туда. При похожих обстоятельствах забирала свою собачку женщина в селе Раздольном. Но люди, получив свое, просто отходят в сторону. Их уже не интересует, что в этих сараях остаются мучиться другие животные. Им там достается, их там просто размножают», — говорит Галина Клебче.

В обществе защитников животных знают, чтобы оценить масштаб подпольных бизнеса по разведению элитных собак, можно просто открыть «Авито» и посмотреть, сколько породистых щенков продается по 500 рублей. Беда эта давняя. Но общественность повлиять на это не может, а больше сегодня никто такими вопросами специально не занимается.

Напомним, в Новосибирске впервые за последние годы резко выросло количество бездомных собак. Ситуация усугубилась на фоне перехода на новую методику обращения с бездомными животными — местный орган самоуправления оказался не готов работать эффективно с условием сохранения их жизни.