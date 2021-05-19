Следователи выясняют личности погибших на пожаре в жилом доме в Новосибирске

Новосибирск, 19 мая. Пожар в жилой квартире двухэтажного дома на улице Фасадной унес жизни двух женщин и одного мужчины. Их личности пока не установлены.

Как сообщили ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме поступило в 01:43 по местному времени. Горела квартира на втором этаже, огнем были охвачены домашние вещи и коридор по всей площади. На тушение ушло около получаса.

До прибытия пожарных из дома эвакуировались десять человек, включая одного ребенка.

Из горящей квартиры пожарные эвакуировали без признаков жизни двух мужчин и женщину, пострадавших передали бригадам скорой медицинской помощи. Всего на происшествие реагировали 36 человек и 11 единиц техники», — прокомментировали происшествие ФАН в МЧС.

/ Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Найденные на месте пожара люди не выжили. Их смерть констатировали медики. Следственными органами возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Личности погибших устанавливаются. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Напомним, ранее на территории государственного природного заповедника федерального значения «Кирзинский заказник» выгорело около 2,5 тысячи га. Противостояние огню продолжалось больше двух суток.