Доставщик еды попал под колеса автомобиля в Новосибирске

Новосибирск, 16 мая. Курьера популярного сервиса доставки еды на велосипеде сбила машина в центре города.

Как сообщили очевидцы происшествия, доставщик в фирменной зеленой одежде пострадал на пересечении Красного проспекта и улицы Писарева. Он выехал на велосипеде на пешеходный переход прямо перед движущимся автомобилем.

В результате удара курьер с грузом оказался на проезжей части, у автомобиля поврежден бампер.

Напомним, ранее в смертельной аварии на трассе в Новосибирской области погиб 66-летний водитель «Нивы». Мужчина не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание автомобиля в кювет. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи.