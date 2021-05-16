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16 мая 11:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:30
Происшествия
МЧС Калужской области рассказало о правилах поведения во время грозы
11:30
Экономика
Эксперт Чоу назвал причины украинского энергокризиса
11:30
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после ночной поножовщины у бара
11:26
Общество
Алексей Журавлев выступил за право жителей Псковской области на чистую воду и воздух
11:25
Политика
В Чехии указали на непрофессионализм властей из-за провокаций в сторону России
11:23
Весь мир
В крупных городах США прошли митинги в поддержку Палестины
11:23
Политика
Правительство России анонсировало запуск единой платформы управления данными
11:23
Шоу-бизнес
Киркоров встал на защиту Манукяна после критики вокальных данных рэпера
11:22
Шоу-бизнес
Макеева оттачивает свадебный танец вместе с возлюбленным
11:21
Общество
«Письма счастья» от мошенников стали приходить пользователям WhatsApp
11:21
Происшествия
Погибшим в массажном салоне в Петербурге оказался постоянный клиент
11:19
Шоу-бизнес
Дети Самойловой и Джигана развеселили мать поеданием попкорна с беговой дорожки
11:18
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 16 мая
11:17
Общество
Перечислены рекомендации для борьбы с постковидным синдромом
11:15
Происшествия
Ребенок стал жертвой столкновения BMW с квадроциклом под Белгородом
11:14
Экономика
Москвичи провели майские праздники в торговых центрах
11:13
Происшествия
Новосибирские медики сообщили о тяжелом состоянии ребенка после падения с седьмого этажа
11:12
Происшествия
Доставщик еды попал под колеса автомобиля в Новосибирске
11:12
Экономика
Haval F7 стал самым популярным авто из КНР среди россиян в этом году
11:12
Происшествия
Пенсионера жестко избили возле жилого дома в Петербурге
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Жители сибирской деревни вынуждены ездить в магазин и больницу на моторной лодке

Происшествия
Жители сибирской деревни вынуждены ездить в магазин и больницу на моторной лодке
pixabay.com  / 

Новосибирск, 16 мая. В Новосибирской области вторую неделю из-за разлива реки Омь прервано сообщение с самой маленькой деревней региона — Лисьи Норки.

По информации Верхне-Обского бассейнового водного управления, сообщение с поселением было прервано 12 мая, в связи с разливом реки отведен понтонный мост, который обеспечивает единственную связь с населением.

Крупная сибирская река Омь выходит из берегов каждую весну, для жителей Лисьих Норок — это обычное явление. Небольшое поселение находится на севере Убинского района в таежной зоне, в нем проживает всего восемь жителей.

«Река разлилась недели 2–3 назад, она вышла из берегов на противоположную сторону. На нашу сторону вода почти не вышла, чуть-чуть в одном месте разлив был небольшой. Пока, если нам нужно в больницу или магазин, нас переправляют на моторной лодке. Садимся и плывем: один раз в неделю обязательно выезжаем в магазин и один раз в месяц на почту, чтобы оплатить свои счета за коммунальные услуги», — рассказала ФАН супруга старосты деревни Тамара Бащук.

По ее словам, специалисты ежедневно следят за уровнем воды и понтонным мостом, один его край отпущен и отплыл. По сравнению с предыдущими годами масштаб потопления небольшой.

Ранее аналитики Россельхозбанка заявили о том, что россияне впервые за 20 лет перестали уезжать из деревень в города. Слабый обратный процесс был зафиксирован еще в 2020 году. И, по мнению экспертов, привлекательность сельской жизни будет лишь возрастать.

река новосибирская область подтопление переправа через реку жители деревни
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Все новости / Происшествия / Жители сибирской деревни вынуждены ездить в магазин и больницу на моторной лодке
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