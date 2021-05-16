Жители сибирской деревни вынуждены ездить в магазин и больницу на моторной лодке

Новосибирск, 16 мая. В Новосибирской области вторую неделю из-за разлива реки Омь прервано сообщение с самой маленькой деревней региона — Лисьи Норки.

По информации Верхне-Обского бассейнового водного управления, сообщение с поселением было прервано 12 мая, в связи с разливом реки отведен понтонный мост, который обеспечивает единственную связь с населением.

Крупная сибирская река Омь выходит из берегов каждую весну, для жителей Лисьих Норок — это обычное явление. Небольшое поселение находится на севере Убинского района в таежной зоне, в нем проживает всего восемь жителей.

«Река разлилась недели 2–3 назад, она вышла из берегов на противоположную сторону. На нашу сторону вода почти не вышла, чуть-чуть в одном месте разлив был небольшой. Пока, если нам нужно в больницу или магазин, нас переправляют на моторной лодке. Садимся и плывем: один раз в неделю обязательно выезжаем в магазин и один раз в месяц на почту, чтобы оплатить свои счета за коммунальные услуги», — рассказала ФАН супруга старосты деревни Тамара Бащук.

По ее словам, специалисты ежедневно следят за уровнем воды и понтонным мостом, один его край отпущен и отплыл. По сравнению с предыдущими годами масштаб потопления небольшой.

Ранее аналитики Россельхозбанка заявили о том, что россияне впервые за 20 лет перестали уезжать из деревень в города. Слабый обратный процесс был зафиксирован еще в 2020 году. И, по мнению экспертов, привлекательность сельской жизни будет лишь возрастать.