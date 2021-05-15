Один человек погиб в ДТП на трассе в Новосибирской области

Новосибирск, 15 мая. В аварии в Сузунском районе погиб 66-летний автомобилист.

Как стало известно ФАН, смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером на дороге Холодное — Шипуново.

«Водитель ВАЗ-2121 ехал в направлении села Шипуново и по неизвестной причине съехал с дороги, автомобиль опрокинулся в кювет. Мужчина погиб на месте происшествия», — сообщили в Госавтоинспекции региона.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства и причины аварии.

Ранее 37-летний новосибирец погиб под колесами поезда в Новосибирске. Искалеченное тело мужчины нашли между станциями Сеятель и Бердск. Погибшего увидел машинист электропоезда, он лежал неподвижно на железнодорожной насыпи перегона.