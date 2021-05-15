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новостей
15:41
Политика
Володин напомнил, какую роль Александр Невский сыграл в развитии России
15:41
Общество
Психолог объяснила, как люди становятся шопоголиками
15:40
Весь мир
Российские флаги в Банги: после премьеры «Туриста» в ЦАР прошла массовая акция
15:39
Весь мир
В Аргентине зреет политический раскол после заявления МИД о ситуации в Секторе газа
15:36
Экономика
Эксперт Ферапонтов рассказал, как заработать несколько миллионов за десять лет
15:34
Политика
Киев ответил на слова Путина о превращении Украины в антипод России
15:33
Армия
Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа
15:25
Армия
Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов
15:24
Шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией
15:23
Происшествия
Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об избиении в ярославской колонии
15:22
Происшествия
СК на транспорте начал проверку после схода вагонов с рельсов под Самарой
15:21
Общество
Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы
15:21
Политика
Захарова заявила о неспособности Чехии расследовать инцидент во Врбетице
15:20
Армия
Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
15:19
Общество
Вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах
15:18
Экономика
Бизнесмен Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin
15:18
Спорт
«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ
15:16
Общество
Разработка американских ученых избавит собак от запаха изо рта
15:16
Происшествия
В Краснодарском крае задержана женщина по подозрению в убийстве знакомого
15:15
Экономика
Мастерская GTO Engineering озвучила технические характеристики Squalo 2023
Все новости

Ландшафтный пожар уничтожил 2,5 га в Кирзинском заказнике

Происшествия
Ландшафтный пожар уничтожил 2,5 га в Кирзинском заказнике
Официальный сайт  /  ГПФЗ «Кирзинский

Новосибирск, 15 мая. На территории государственного природного заповедника федерального значения «Кирзинский заказник» выгорело около 2,5 тысячи га. Противостояние огню продолжалось больше двух суток.

Как стало известно ФАН, обширные пожары на заповедной территории ликвидированы 12 мая. Они возникли из-за возгорания сухой травы вдоль федеральной трассы «Иртыш». Множественные очаги стали появляться с 30 апреля. Сложная пожароопасная обстановка сохранялась на протяжении двух недель и осложнялась жаркой погодой и сильными порывами ветра до 25 м/с.

«Лесные ресурсы заказника практически не пострадали, так как в лесных массивах стояла весенняя талая вода. Огнем поражены участки, заросшие сухой травой. Блокирование огня производилось методом опахивания горящих зон», — рассказала ФАН специалист учреждения Диана Плешкова.

Ландшафтный пожар уничтожил 2,5 га в Кирзинском заказнике
Официальный сайт  / ГПФЗ «Кирзинский
Кирзинский заказник — это единственный природный заказник федерального подчинения в Новосибирской области биологического направления, считается одним из чудес света в России. Он образован в 1958 году и занимается сохранением и восстановлением редких и исчезающих видов растений и животных. Находится под охраной Саяно-Шушенского государственного природного биосферного заповедника минприроды России.

Ранее об ухудшении обстановки с термическими аномалиями доложил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов. Только за одни сутки 7 мая по данным космического мониторинга в регионе зарегистрировано 332 термические точки, что является рекордом за весь 2021 год. Всего в первую неделю мая зафиксировано 797 термических точек.

ландшафтные пожары кирзинский заказник природный заповедник
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