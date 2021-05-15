Ландшафтный пожар уничтожил 2,5 га в Кирзинском заказнике

Новосибирск, 15 мая. На территории государственного природного заповедника федерального значения «Кирзинский заказник» выгорело около 2,5 тысячи га. Противостояние огню продолжалось больше двух суток.

Как стало известно ФАН, обширные пожары на заповедной территории ликвидированы 12 мая. Они возникли из-за возгорания сухой травы вдоль федеральной трассы «Иртыш». Множественные очаги стали появляться с 30 апреля. Сложная пожароопасная обстановка сохранялась на протяжении двух недель и осложнялась жаркой погодой и сильными порывами ветра до 25 м/с.

«Лесные ресурсы заказника практически не пострадали, так как в лесных массивах стояла весенняя талая вода. Огнем поражены участки, заросшие сухой травой. Блокирование огня производилось методом опахивания горящих зон», — рассказала ФАН специалист учреждения Диана Плешкова.

Официальный сайт / ГПФЗ «Кирзинский

Кирзинский заказник — это единственный природный заказник федерального подчинения в Новосибирской области биологического направления, считается одним из чудес света в России. Он образован в 1958 году и занимается сохранением и восстановлением редких и исчезающих видов растений и животных. Находится под охраной Саяно-Шушенского государственного природного биосферного заповедника минприроды России.

Ранее об ухудшении обстановки с термическими аномалиями доложил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов. Только за одни сутки 7 мая по данным космического мониторинга в регионе зарегистрировано 332 термические точки, что является рекордом за весь 2021 год. Всего в первую неделю мая зафиксировано 797 термических точек.