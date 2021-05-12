Банда новосибирских подростков пойдет под суд за серию краж и угонов авто

Новосибирск, 12 мая. Четверых несовершеннолетних грабителей отдали под суд новосибирские следователи за серию преступлений против чужой собственности, им инкриминировано 22 эпизода.

По данным следствия, организованная банда подростков на протяжении 2020 года совершила 11 краж, 10 угонов автомашин и одно разбойное нападение с заточенной отверткой в качестве оружия. На момент совершения преступления троим было по 15 лет, одному — всего четырнадцать. Орудовала гоп-компания на территории Железнодорожного, Центрального, Заельцовского и Октябрьского районов города, к своим преступлениям. Они похищали фрукты и напитки из торговых павильонов, угоняли машины у жителей и службы каршеринга.

«В связи с нарушением ранее избранной меры пресечения в ходе следствия суд по ходатайству следователя заключил под стражу 14-летнего обвиняемого. Остальным фигурантам по делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщают в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Обвинительное заключение утверждено прокурором. В ближайшее время дело поступит в суд.

Ранее в СК рассказали о начале расследования уголовного дела, возбужденного после убийства бывшего депутата горсовета Новосибирска Ивана Митряшина. В совершении преступления подозревают местного 50-летнего жителя, который, предполагается, нанес смертельные увечья погибшему в своем загородном доме.