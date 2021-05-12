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Новосибирская область приняла новый порядок помощи обманутым дольщикам

Общество
Новосибирская область приняла новый порядок помощи обманутым дольщикам
prokuror.perm.ru  /  Прокуратура Пермского края

Новосибирск, 12 мая. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил критерии признания проблемных объектов долевого строительства.

Новый регламент закреплен в постановлении правительства региона № 160-п. Документ уточняет порядок и критерии отбора объектов недвижимости, находящихся в едином реестре проблемных объектов, расположенных на территории Новосибирской области, по которым застройщиком не уплачивались обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства».

Теперь правительство региона в лице министерства строительства будет включать в ходатайство к фонду только те объекты, которые соответствуют трем обязательным критериям: строящийся дом должен быть включен в единый реестр проблемных объектов; застройщик признан банкротом; на строительство объекта привлекались денежные средства дольщиков.

«На сегодняшний день уже принято решение о достройке семи домов с применением механизма ППК «Фонд», пакеты еще на пять домов подготовлены, ожидается решение в ближайшие дни. На каждый объект было подготовлено ходатайство», — уточняют в пресс-службе ведомства.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее полномочия Фонда защиты прав граждан. В документе пополняется список условий, при которых фонд имеет право достраивать жилье обманутых дольщиков, возмещать деньги жертвам недобросовестных застройщиков и другое.

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