Новосибирская область приняла новый порядок помощи обманутым дольщикам

Новосибирск, 12 мая. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил критерии признания проблемных объектов долевого строительства.

Новый регламент закреплен в постановлении правительства региона № 160-п. Документ уточняет порядок и критерии отбора объектов недвижимости, находящихся в едином реестре проблемных объектов, расположенных на территории Новосибирской области, по которым застройщиком не уплачивались обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства».

Теперь правительство региона в лице министерства строительства будет включать в ходатайство к фонду только те объекты, которые соответствуют трем обязательным критериям: строящийся дом должен быть включен в единый реестр проблемных объектов; застройщик признан банкротом; на строительство объекта привлекались денежные средства дольщиков.

«На сегодняшний день уже принято решение о достройке семи домов с применением механизма ППК «Фонд», пакеты еще на пять домов подготовлены, ожидается решение в ближайшие дни. На каждый объект было подготовлено ходатайство», — уточняют в пресс-службе ведомства.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее полномочия Фонда защиты прав граждан. В документе пополняется список условий, при которых фонд имеет право достраивать жилье обманутых дольщиков, возмещать деньги жертвам недобросовестных застройщиков и другое.