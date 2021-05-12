За одни сутки с магистралей и улиц Новосибирска вывезли 600 тонн смета и грязи

Новосибирск, 12 мая. Мэрия города отчиталась об уборке города от пыли и грязи.

«Силами ДЭУ на улично-дорожной сети города очищено и вымыто 126 километров тротуаров, 130 парковок, 773 километра лотковой части, 21000 метров дорожных ограждений», — говорится в сообщении мэрии.

Всего за одни сутки с магистралей и улиц города дорожные службы вывезли 600 тонн смета и грязи. В уборке участвовали 120 единиц техники днем и 116 ночью.

«На мой взгляд, вдоль бордюров еще полно грязи, толстый слой, сантиметра в 2–3. Еще недели три-четыре будут зимнюю грязь отчищать. Так что, пока особо гордиться нечем», — прокомментировала ФАН депутат горсовета Светлана Каверзина.

Напомним, ранее суд обязал мэрию Новосибирска определить разрешенные места для выгула домашних животных. Решение принято Центральным районным судом города по иску прокурора в апреле этого года.