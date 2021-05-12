Умер экс-министр социального развития Новосибирской области Сергей Пыхтин

Новосибирск, 12 мая. После тяжелой онкологической болезни на 71-м году ушел из жизни бывший министр социального развития Новосибирской области Сергей Пыхтин.

Сообщение о его смерти появилось накануне вечером.

Пыхтин был исключен из состава регионального правительства осенью 2017 года после шестнадцати лет работы. Это была первая отставка в правительстве региона после смены губернатора. Перед увольнением он около года находился в отпуске по состоянию здоровья. В этот период в подведомственном Пыхтину министерстве проводилась внутренняя антикоррупционная проверка, прокуратура выявила в его действиях конфликт интересов при использовании труда работников бюджетной сферы на личной пасеке.

Напомним, днем ранее во время драки в дачном доме под Новосибирском был убит экс-депутат горсовета Иван Митряшин. Он скончался вечером 10 мая в больнице после множественных ударов по голове, телу и ножевых ранений в ноги. В совершении убийства по неосторожности подозревается 50-летний местный житель.