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Умер экс-министр социального развития Новосибирской области Сергей Пыхтин

Общество
Умер экс-министр социального развития Новосибирской области Сергей Пыхтин
Официальный сайт правительства Новосибирской области  / 

Новосибирск, 12 мая. После тяжелой онкологической болезни на 71-м году ушел из жизни бывший министр социального развития Новосибирской области Сергей Пыхтин.

Сообщение о его смерти появилось накануне вечером.

Пыхтин был исключен из состава регионального правительства осенью 2017 года после шестнадцати лет работы. Это была первая отставка в правительстве региона после смены губернатора. Перед увольнением он около года находился в отпуске по состоянию здоровья. В этот период в подведомственном Пыхтину министерстве проводилась внутренняя антикоррупционная проверка, прокуратура выявила в его действиях конфликт интересов при использовании труда работников бюджетной сферы на личной пасеке.

Напомним, днем ранее во время драки в дачном доме под Новосибирском был убит экс-депутат горсовета Иван Митряшин. Он скончался  вечером 10 мая в больнице после множественных ударов по голове, телу и ножевых ранений в ноги. В совершении убийства по неосторожности подозревается 50-летний местный житель.

новосибирская область сергей пыхтин правительство новосибирской области
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